Вредны ли пищевые добавки? Ученые утверждают, что они сокращают жизнь

Ученые говорят, что диета, состоящая из продуктов с высокой степенью переработки, вызывает широко распространенное вредное воспаление, которое может привести к сердечным заболеваниям, артриту, слабоумию и даже раку.

Согласно новому исследованию жизни людей сокращаются из-за токсического воздействия диеты с ультраобработкой. Пищевые продукты, подвергнутые ультрапереработке, которые, по данным исследований, в настоящее время составляют до 60% среднего рациона человека, неизменно содержат много жира или сахара (или того и другого) и содержат смесь пищевых добавок.

Хотя все производимые на заводе продукты содержат хотя бы некоторые искусственные консерванты, новое поколение упаковано такими добавками, как искусственные подсластители, красители, эмульгаторы для смешивания ингредиентов, которые не сочетаются естественным образом, консерванты, чтобы продукты не обесцвечивались и могли хранятся в течение нескольких месяцев, плюс множество химикатов, чтобы замаскировать кислый или горький вкус других добавок.

По оценкам ученых, сейчас мы потребляем в среднем 8 кг химических добавок в год. Теория состоит в том, что организм изо всех сил пытается переработать эти продукты, что приводит к хроническому - и вредному - воспалению, которое уже связано с серьезными заболеваниями, включая диабет 2 типа, болезни сердца и рак.

Эксперты говорят, что переход на «более здоровые» продукты питания не обязательно является ответом, потому что те, кто перешел на вегетарианскую или веганскую диету, могут также увеличить риски для своего здоровья, потребляя в настоящее время широко доступные заменители мяса с высокой степенью переработки.

Эти риски для здоровья были подчеркнуты в последних результатах NutriNet-Santé, крупнейшего в мире текущего исследования влияния продуктов питания на здоровье, которое отслеживает потребление пищи до 500 000 человек.

В исследовании, в котором участвовало более 100 000 человек, исследователи обнаружили, что те, кто употребляет в пищу много сверхпереработанной пищи, радикально увеличивают риск для их здоровья.

За 10-летний период на каждые 10% увеличения количества ультраобработанных продуктов в рационе на 12% увеличивалось количество людей с сердечными заболеваниями и на 11% - инсульты.

Обработанная пища вряд ли является новой - мы консервировали, коптили и мариновали на протяжении веков, и даже консервирование продуктов - это относительно старый метод (впервые введенный более 200 лет назад).

Разница с ультраобработанными пищевыми продуктами (UPF) заключается в том, что они содержат мало узнаваемых неповрежденных пищевых ингредиентов, как вы можете видеть на их этикетках. Ассортимент UPF широк, от пикантных закусок до сухих завтраков, заменителей мяса и выпечки.

Строгое определение обработанного продукта в отличие от ультраобработанного продукта не существует, но на этикетке сыра, например, обычно сначала указываются узнаваемые пищевые ингредиенты, такие как молоко или сливки. UPF часто перечисляет то, что называется «кремом», чтобы замаскировать ингредиент, полученный из свиного сала.

Последние результаты проекта NutriNet-Santé показали, что в настоящее время более 330 химических добавок были одобрены для использования в пищевых продуктах по всей Европе и, что вызывает беспокойство, все они были связаны с проблемами со здоровьем.

«Производители продуктов питания используют исследования, основанные на лабораторных животных, чтобы показать, что эти продукты безопасны, но это не то же самое, потому что мы говорим о долгосрочном воздействии на людей через всю пищу и напитки, которые мы потребляем в течение многих лет», - говорит д-р Бернард Сроур, эпидемиолог из Института здоровья и медицинских исследований во Франции, который является одним из руководителей проекта NutriNet-Santé.

«Мы видим все больше и больше продуктов ультрапереработки с сообщениями о том, насколько они здоровы. Пищевая промышленность пытается продемонстрировать, что в ее продуктах мало сахара, соли и жира, но она заменяет сахар, например, искусственными подсластителями, которые могут вызвать множество других проблем », - добавляет он. «Эффект коктейля всех этих добавок также никогда не исследовался. Они могут вызвать эффект для здоровья, которого не происходит, когда добавки используются индивидуально».

Теперь специалисты согласны с тем, что, хотя воспалительные процессы вызваны самим ожирением и диабетом 2 типа, появляется все больше свидетельств того, что пищевые добавки также могут ухудшать ситуацию.

«В настоящее время признано, что воспаление связано с сердечными заболеваниями наряду с любым другим заболеванием», - говорит консультант-кардиолог доктор Скотт Мюррей. «Сердечные заболевания вызваны изменениями в том, как ваше тело обрабатывает жир из-за чрезмерного потребления обработанной пищи, а также нарушениями работы перенапряженных жировых клеток. Это, в свою очередь, вызывает воспаление, поскольку организм пытается отрегулировать свои регуляторные процессы».

Обычно гормон инсулин вырабатывается, чтобы убрать излишки сахара в кровотоке, но эта регуляторная система начинает давать сбои.

Если вы думаете, что переход на более здоровые альтернативы поможет избежать проблем, доктор Сроур уверен, что даже люди, соблюдающие диетические рекомендации по сокращению или прекращению потребления мяса, могут рисковать вызвать воспалительные процессы из-за употребления большого количества "здоровых'' ультрапастеризованных продуктов.

«Соевые стейки продаются вегетарианцам или веганам, но люди полагают, что они не едят ничего нездорового, поскольку мы знаем, что лучше сократить потребление продуктов животного происхождения», - говорит он. «Люди попадают в ловушку из-за того, что они не заменяют мясные продукты необработанными продуктами. Вегетарианские продукты, подвергнутые ультраобработке, могут стать проблемой в долгосрочной перспективе».

Профессор Сроур утверждает, что самый здоровый вариант - готовить с нуля без использования соусов, пакетов или чего-либо, содержащего синтетические пищевые добавки. Если вам необходимо использовать переработанные продукты, внимательно прочтите списки ингредиентов и выберите продукты с максимальной долей цельных пищевых ингредиентов, пишет IrishNews.

В настоящее время проводятся дополнительные исследования, но, что касается профессора Дэвида Хаслама, специалиста по лечению ожирения, уже имеется достаточно доказательств.