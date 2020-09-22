Динозавры могли появиться из-за извержения вулканов

История Земли изобилует исчезновениями, и мы продолжаем идентифицировать еще больше периодов, когда с жизнью на Земле происходили глубокие изменения. Поздний триас может скрывать событие, которое привело к появлению динозавров.

Вымирание - дело сложное. Большинство людей смотрят на них как на события, знаменующие конец жизни, как на гигантские бедствия, которых следует опасаться. Это правда, но они также открывают двери для выживших организмов для распространения и разнообразия. Без исчезновения млекопитающие, возможно, не поднялись бы, потому что только после ухода динозавров наши предки смогли захватить власть. Итак, динозавры получили такую же любезность?

Новое исследование группы международных ученых, под руководством профессора Якопо Даль Корсо из Школы Земли и окружающей среды, Университета Лидса, утверждает, что серия крупных извержений вулканов, возможно, вызвала вымирание, которое проложило путь к появлению динозавров по всей планете. Это исчезновение совпало с потеплением климата, увеличением количества дождей и изменениями в составе Мирового океана.

Карнийский плювиальный эпизод (CPE) был периодом от 234 до 232 миллионов лет назад, отмеченный длительными периодами увеличения осадков по всей планете. Мы видим это в записи отложений. Есть свидетельства того, что по всей планете было намного больше выветривания и эрозии континентов, которые сбрасывали отложения в океаны. До CPE океаны были заполнены карбонатами, образованными организмами, которые любят чистые моря.

На суше запись отложений предполагает, что во время CPE было гораздо больше озер и рек. Почвы, сформированные в этот период, также требуют более влажной и теплой среды. CPE был влажным временем по всей Земле, и вся эта вода вызвала изменение отложений, достигающих океана.

В течение этого отрезка позднего триаса было потеряно 33% всех морских видов, что сделало это событие одним из крупнейших вымираний во всем мезозое. Одновременно с этим происходило вымирание наземных организмов, хотя летопись окаменелостей на суше гораздо скуднее. Во всех случаях, похоже, наблюдается значительное сокращение глобального биоразнообразия ... что является исчезновением.

При всех этих вымираниях у других организмов появляется возможность увеличиваться в численности и разнообразии. Именно это и происходит сразу после CPE. Такие организмы, как динозавры, хвойные деревья, современные кораллы и млекопитающие, стали гораздо более распространенными и разнообразными. Фактически, рост новых морских организмов, образующих кальцит, в глубоководных районах мог быть достаточно значительным, чтобы изменить углеродный цикл планеты.

Итак, почему произошла вся эта драма? Это может быть результатом образования больших вулканических провинций, которые в течение миллионов лет извергали огромное количество лавы. Самыми известными из них могут быть Деканские траппы в Индии, которые произвели более полумиллиона кубических миль (1 000 000 кубических километров) базальта и могут быть одной из причин вымирания динозавров в конце мелового периода.

В конце триаса была еще одна область извержения, названная магматической провинцией Врангелия, расположенная на территории южной Аляски и канадской провинции Британская Колумбия. Она была такой же большой, как Деканские траппы, и вся эта эруптивная активность выбрасывала огромное количество углекислого газа в атмосферу. Как мы знаем, углекислый газ может привести к глобальному потеплению, и это то, что мы видели во время CPE. Импульсы потепления могут быть обнаружены в летописи горных пород во время CPE до 4-6 C.

Сегодня свидетельства этих извержений находятся на побережье западной части Северной Америки. Базальт на острове Ванкувер и других близлежащих островах показывает, что магматическая провинция Врангелия была большой и ее активность совпадала с CPE. Итак, у нас может быть триггер для изменений CPE, которые приводят к этому важному вымиранию в позднем триасе.

Тем не менее, остается много вопросов. Как и в случае любой корреляции, нам нужно больше доказательств причинной связи. Магматическая провинция Врангелия не изучена досконально, поэтому важно изучить, обладает ли она правильными химическими характеристиками для объяснения климатических сдвигов. Улучшение возраста для всех этих событий также позволит более убедительно связать эти события.

В любом случае, вымирание CPE выглядит так, как будто оно могло больше изменить правила игры для жизни на Земле, чем считалось ранее. Это не имело такого огромного воздействия, как материнское вымирание в конце Перми или яркое вымирание в конце мелового периода, положившее начало эпохе млекопитающих. Однако, возможно, это были ворота в великий биологический век динозавров, пишет журнал Discover.