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Как извержения вулканов повлияли на 2000-летнюю историю

29 Сентября 2020 148 0 Наука и технологии
Как извержения вулканов повлияли на 2000-летнюю историю
Самый высокий действующий вулкан в мире (5897 м) - Котопакси в Эквадоре. GETTY

Вулканы сыграли более значительную роль в изменении климата, чем считалось ранее, и их климатические эффекты, возможно, способствовали прошлым социальным и экономическим изменениям.

Изучая годичные кольца более чем 9 тыс. живых и мертвых деревьев, группа международных вулканологов смогла реконструировать летние температуры в Северной Америке и Евразии за последние 2000 лет.

Ученые сравнили возникновение более холодных и более теплых периодов с известными извержениями вулканов. Предыдущие наблюдения показали, что влияние вулканов на глобальный климат является прерывистым и непродолжительным, длящимся всего несколько лет. Однако новое исследование показывает, как эффекты серии извержений вулканов со временем складываются, оказывая долгосрочное влияние на глобальные температуры, по крайней мере, до того, как человечество начало менять климат.

Крупные извержения вулканов могут снизить средние глобальные температуры. Основным фактором является количество серы, выбрасываемой во время извержения, которая достигает более высоких слоев атмосферы Земли, где соединения серы образуют туман из мельчайших частиц и капель, которые не позволяют солнечному свету достигать поверхности. Уменьшение поступающей радиации вызывает снижение температуры, что приводит к сокращению вегетационного периода и сокращению урожая. Плохие урожаи и холодная погода могут привести к голоду, болезням, конфликтам и миграции. Исследование показывает, как периоды более активного вулканизма часто совпадали с периодами конфликтов и экономического спада в прошлых цивилизациях.

«В игру вступают многие факторы - политика, экономика, культура. Но сильное извержение, которое приводит к повсеместному снижению производства зерна, может нанести ущерб миллионам людей. Голод может привести к голоду, болезням, конфликтам и миграции. Мы видим много доказательств этого в историческом отчете», - сказал соавтор исследования вулканолог Клайв Оппенгеймер.

За серией извержений вулканов в 46 и 44 годах до н.э. в Древнем Египте последовали засухи и неурожаи. Исторические тексты документируют период голода, болезней и заброшенности земель, приведший к религиозному и политическому кризису. Извержение вулканов вызвало резкое похолодание в Европе в 536 году, что совпало с временем  общего кризиса и локальных катастроф, жертвами которых стали от 25 до 50 миллионов человек.

И наоборот, в периоды, когда происходит меньше извержений вулканов, поглощается меньше солнечного света и температура повышается.

Период с относительно более теплым летом и обильными урожаями помог Римской империи выдержать большое население и армию, что позволило ей расшириться. Относительно постоянное тепло в средние века помогало накормить растущее население Европы и Китая. Большинство европейских городских центров восходит к 12-15 векам, а в 14 веке в Китае правящая династия Мин установила период политической стабильности и экономического роста.

Ульф Бюнтген из  географического факультета Кембриджского университета и ведущий автор исследования отмечает, что «хотя в будущем нет уверенности, нам стоит узнать, как изменение климата повлияло на человеческую цивилизацию в прошлом».

Сегодня глобальные температуры повышаются беспрецедентными темпами, и большая часть потепления произошла за последние 35 лет. По мере ускорения антропогенного изменения климата такие экстремальные явления, как наводнения, засухи, штормы и лесные пожары, будут происходить все чаще, пишет Forbes.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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