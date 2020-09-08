Ученые открыли путь к здоровью и долголетию

Исследователи всего мира задумываются над тем, как сохранить здоровье и продлить жизнь человека. В своей попытке решить эти проблемы, американские ученые сосредоточились на силе ограничения калорий - контролируемом сокращении потребления питательных веществ при сохранении сбалансированной диеты во избежание недоедания.

Общеизвестно, что у самых разных видов - от червей до рыб и крыс - ограничение калорий улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни. Тем не менее, ученые все еще обсуждают, получают ли люди такую же пользу от ограничения калорий, поскольку исследования продолжаются.

Механизмы, лежащие в основе положительной связи между ограничением калорийности и долголетием, долгое время были неуловимы, но недавнее исследование на мышах приводит нас один шаг ближе к их пониманию.Исследователи предсказывают, что спустя годы люди смогут извлечь некоторые из положительных преимуществ ограничения калорий - без фактического сокращения того, что они едят.

Чтобы определить, что происходит на молекулярном уровне, когда животные ограничивают потребление калорий, исследователи собрали группу мышей. Команда специально сосредоточила внимание на температуре, как на потенциальном движущем факторе долголетия, поскольку она связана с ограничением калорий. Доказано, что более низкая температура тела связана с увеличением продолжительности жизни у животных и людей. А во время ограничения калорий животные снижают внутреннюю температуру тела - явление, наблюдаемое у людей, обезьян и грызунов.

«Это адаптивный механизм, который организмы эволюционировали , чтобы сохранить энергию, когда пищи не хватает», - говорит соавтор исследования Бруно Конти, нейробиолог из Университета Скриппса. «Есть веские научные доказательства того, что это снижение температуры само по себе влияет на долголетие. Однако сложно разделить эффекты снижения температуры и ограничения калорий».

При этом конечной целью исследователей было достижение возможности обеспечить положительный эффект ограничения калорий без необходимости снижать потребление калорий или температуру тела.

Чтобы смягчить эти факторы, Конти и его коллеги разделили мышей на две группы, одну поместили в клетку при стандартной комнатной температуре, а в другой клетке поддерживалась температура, которую ученые называют термонейтральностью.

Термонейтральность - это состояние теплового баланса между организмом и окружающей средой, при котором механизмы терморегуляции тела неактивны. По сути, мыши не испытывали холода или жары, чтобы регулировать температуру своего тела, при этом не теряя тепло.

Исследователи ограничили потребление калорий, постепенно сокращая их ежедневный рацион до тех пор, пока мыши не будут есть половину своего первоначального рациона. Другая группа мышей ела столько, сколько хотела.

На протяжении всего исследования ученые анализировали метаболическую активность мышей в их гипоталамусе и плазме крови. Гипоталамус - это область мозга, отвечающая за регулирование голода и кормления, а плазма - «хороший инструмент для оценки общесистемных изменений», утверждает команда.

В конечном счете, результаты исследования показывают, что отсутствие термонейтрального состояния может стимулировать продлевающие жизнь элементы ограничения калорий. Как в плазме крови, так и в гипоталамусе ограничение калорий повлияло на многие метаболические пути в группе мышей, содержащихся при комнатной температуре. Однако меньшее количество этих изменений произошло в группе в термонейтральном, более горячем состоянии. Более горячее состояние, в свою очередь, нейтрализовало метаболические изменения, связанные с ограничением калорий. Команда сообщает, что это повлияло на почти 40% изменений в плазме и до 78% изменений в гипоталамусе.

Дальнейшие исследования связали метаболические эффекты ограничения калорий с молекулами оксида азота и лейцина энкефалина, которые вырабатывались в больших количествах в гипоталамусе мышей, содержащихся при 22 градусах Цельсия.

Обнаружив конкретные метаболические пути, команда надеется разработать методы лечения, имитирующие положительный метаболический эффект ограничения калорий и снижения температуры.

«Подтвердив выявленные пути, мы надеемся, что проложим путь к разработке методов ограничения калорий, которые способствуют здоровью и долголетию», - говорит Конти.

Тем не менее необходимо провести гораздо больше исследований на людях, прежде чем ученые будут уверены, что ограничение калорий существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни человека, пишет Invers.