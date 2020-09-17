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Воздействие зеленого света может снизить частоту мигрени

17 Сентября 2020 258 0 Наука и технологии
Воздействие зеленого света может снизить частоту мигрени

Предварительное исследование показывает, что у людей, страдающих хронической и эпизодической мигренью, лечение зеленым светом значительно сокращает количество дней с головной болью и улучшает как интенсивность, так и продолжительность болевых приступов.

Результаты предварительного исследования показывают, что у людей, страдающих хронической (ХМ) и эпизодической мигренью (ЭМ), лечение зеленым светом значительно уменьшило количество дней с головной болью и улучшило как интенсивность, так и продолжительность приступов головной боли.

Хотя существует несколько острых и профилактических методов лечения и нефармакологических подходов к этому состоянию, многие пациенты испытывают сопутствующие побочные эффекты (НЯ), в то время как другие не достигают адекватного контроля боли.

Кроме того, головная боль от чрезмерного употребления лекарств может возникать у человека, часто принимающего такие лекарства, как триптаны, эрготы, барбитураты или опиаты. Частое употребление этих лекарств может не только увеличить частоту и интенсивность головных болей, но также может привести к НЯ, таким как желудочно-кишечные проблемы, почечная токсичность, лекарственная зависимость и синдром отмены.

Авторы пишут, что на основе этих результатов предложение нефармакологического терапевтического варианта может быть полезным для лечения мигрени в качестве дополнения к фармакотерапии.

Исследователи из Университета Аризоны набрали людей с CM (n = 22) и EM (n = 7) в период с августа 2016 года по октябрь 2019 года в одностороннем перекрестном исследовании. Пациенты, которые испытывали до 14 дней с головной болью в месяц, были классифицированы как пациенты с EM, в то время как CM определялась как 15 или более дней с головной болью в месяц.

Все участники были старше 18 лет, имели среднюю интенсивность головной боли 5 из 10 или выше на основе числовой шкалы боли (NPS) за 10 недель до исследования и не были удовлетворены профилактическим лечением или лечением острой мигрени. 

Пациенты подвергались воздействию белого света - светодиоды (WLED) в течение 10 недель продолжительностью от 1 до 2 часов в день, а затем были две недели отдыха, после чего наступил период с воздействием от 1 до 2 часов ежедневно зеленого света - светодиоды (GLED) в течение 10 недель. Пациенты не знали, какая световая терапия была вмешательством, а какая - контролем. Участники также могли продолжить или прекратить лечение мигрени, рекомендованное их врачами во время исследования.

Во время воздействия «пациентов поощряли к занятиям, которые не требовали внешних источников света, таким как прослушивание музыки, чтение книг, упражнения или другие подобные действия». Участники завершили 7 опросов на исходном уровне и каждые 2 недели после этого, в то время как журналы времени, информация о ежедневном приеме лекарств и дневники мигрени записывались ежедневно.

Анализ результатов показал:

  • GLED значительно снизил количество дней с головной болью в месяц в группах EM и CM с 7,9 (1,6) до 2,4 (1,1) и с 22,3 (1,3) до 9,4 (1,6) дней соответственно.
  • Комбинированные данные EM и CM показали значительное снижение среднего количества дней с головной болью в месяц для GLED с 18,4 (1,6) до 7,4 (1,3) дней, сокращение примерно на 60%.
  • Уровень отметивших улучшения составил 86% (6 из 7 пациентов) для пациентов с ЭМ и 63% ответов (12 из 19) для пациентов с ЦМ.
  • Изменения количества дней с головной болью в месяц в группах EM и CM до и после WLED не были значительными.
  • При хронической мигрени GLED сократил продолжительность головных болей и улучшил способность участников засыпать и спать, выполнять работу по дому, заниматься физическими упражнениями и работать.
  • Не сообщалось о побочных эффектах светотерапии.

На протяжении всего периода исследования ни один из участников не сообщил о начале приема новых лекарств или процедур, рекомендованных врачами. Кроме того, ни у одного из участников не было глазных заболеваний или дальтонизма, и они не использовали тонированные контактные линзы.

Темпы уменьшения количества дней с головной болью в месяц, вызванные GLED, были сравнимы с таковыми в результате фармакологической терапии, такой как пропранолол (2,4 дня/месяц), топирамат (3,6) и антитела к пептиду/рецепторам, связанным с геном алцитонина (4,6-8).

Удовлетворенность участников исследованием также была высокой.

«Когда мы набирали людей, мы сказали им, что им придется вернуть свет в конце исследования», - объяснил Мохаб Ибрагим, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования. «Но когда дело дошло до конца исследования, мы предложили им оставить свет, и 28 из 29 решили оставить свет».

Небольшой размер выборки и использование световой терапии только в спокойной обстановке указывают на ограничения исследования. Исследователи планируют привлечь большее количество пациентов для будущих исследований, пишет AJMC. 

«Наблюдаемые безопасность и эффективность в сочетании с простотой этого метода заслуживают дальнейших исследований, чтобы полностью изучить роль GLED в профилактике мигрени», - заключает Ибрагим.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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