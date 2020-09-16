Древние следы в Саудовской Аравии показывают, как люди покинули Африку

Около 120 000 лет назад на территории современной северной Саудовской Аравии небольшая группа homo sapiens остановилась, чтобы попить и добыть корм на мелком озере, которое также часто посещали верблюды, буйволы и слоны, более крупные, чем любой вид, наблюдаемый сегодня.

Люди охотились на крупных млекопитающих, но они не задержались возле водоема надолго, используя его в качестве путевой точки в более длительном путешествии.

Эта подробная сцена была реконструирована исследователями в новом исследовании после обнаружения древних следов человека и животных в пустыне Нефуд, которые пролили новый свет на маршруты, по которым наши древние предки распространились из Африки.

Сегодня Аравийский полуостров характеризуется обширными засушливыми пустынями, которые были бы неприветливыми для первых людей и животных, на которых они охотились. Но исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали, что это не всегда было так - из-за естественных климатических изменений в период, известный как последнее межледниковье, условия были более зелеными и влажными. Аравия в то время была больше похожа на полузасушливые луга современной африканской саванны.

Первый автор работы Мэтью Стюарт из Института химической экологии Макса Планка, Германия сообщил, что следы были обнаружены во время его работы в 2017 году после эрозии вышележащих отложений на древнем озере, получившем название «Алатар» (что означает «след». на арабском).

«Следы - это уникальная форма свидетельств окаменелостей, поскольку они обеспечивают моментальные снимки во времени, обычно представляющем несколько часов или дней, - разрешение, которое мы обычно не получаем из других записей», - сказал он.

Отпечатки были датированы с помощью метода, называемого оптической стимулированной люминесценцией, когда свет проникал в зерна кварца и измерялось количество энергии, излучаемой ими.

Зеленая Аравия

В общей сложности семь из сотен обнаруженных отпечатков были уверенно идентифицированы как гоминины, в том числе четыре, которые, учитывая их одинаковую ориентацию, расстояния друг от друга и различия в размерах, были интерпретированы как два или три человека, путешествующих вместе.

Исследователи утверждают, что они принадлежали анатомически современным людям, в отличие от неандертальцев, на том основании, что наши вымершие кузены, как известно, не проживали в более широком регионе Ближнего Востока в то время, и на основании оценок роста и массы, сделанных на основе отпечатков.

«Мы знаем, что люди посещали это озеро одновременно с животными, и, что необычно для этого района, здесь нет каменных орудий», - сказал Стюарт. «Похоже, что эти люди посещали озеро в поисках водных ресурсов и просто добывали корм одновременно с животными и, вероятно, также охотились на них».

Слоны, которые вымерли в соседнем регионе Леванта около 400 000 лет назад, были бы особенно привлекательной добычей, и их присутствие также предполагает наличие других обильных ресурсов пресной воды и зелени.

Помимо следов, было обнаружено около 233 окаменелостей, и вполне вероятно, что хищников привлекали травоядные животные у озера Алатар, аналогично тому, что сегодня можно увидеть в африканских саваннах.

Ранее было известно, что первые люди распространились в Евразию через южную Грецию и Левант, используя прибрежные ресурсы по пути, но новое исследование показывает, что «внутренние маршруты, следующие по озерам и рекам, могли быть особенно важны», пишет phys.org.