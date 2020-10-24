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Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно

24 Октября 2020 397 0 Экономика
Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно

Центробанку пришлось признать прогноз по оттоку капитала несостоятельным и увеличить оценку вывода средств из России до 53 млрд долларов по итогам 2020 года. До этого ведомство Эльвиры Набиуллиной ожидало, что из страны выведут 25 млрд долларов. Но реальность превзошла самые смелые ожидания более чем в два раза. Усилившийся отток капитала угрожает рублю и лишает страны инвестиций.

Еще есть что вывозить

  • В 2020 году Россия потеряет 53 млрд долларов из-за оттока капитала. Новая оценка Центробанка оказалась на 28 млрд долларов больше, чем закладывалось в предыдущий прогноз. Хотя и он предполагал, что страна потеряет намного больше денег, чем в 2019 году, когда из России вывели 19 млрд долларов.
  • Уже в середине лета стало понятно, что Центробанк слишком оптимистичен по поводу оттока капитала. В конце сентября Россию обескровили на 35,5 млрд долларов. Поэтому регулятору пришлось спешно пересматривать свою оценку.
  • Отток капитала, по мнению ЦБ, обусловлен ростом нефтяных доходов – из страны есть что вывозить. Прогноз на 25 млрд долларов был сделан исходя из того, что российская нефть будет стоить 33 доллара за баррель, но она стоит 40. Однако в новом прогнозе средняя цена нефти составляет 38 долларов.
  • По подсчетам ЦБ, нефть принесет России 30 млрд долларов дополнительных валютных доходов. В общей сложности за год Россия заработает на экспорте 316 млрд долларов (это больше чем в сентябре, когда ЦБ ожидал доходы в районе 286 млрд). В свою очередь, импорт составит 228 млрд долларов за год. Но положительная разница между экспортом и импортом будет вся выведена из страны.
  • Отток капитала станет для ЦБ преградой и не позволит снизить ключевую ставку ниже 4,25%. С другой стороны, ЦБ придется дополнительно поддерживать рубль, который может девальвироваться из-за масштабного вывоза капитала. Чтобы этого не произошло, ЦБ ищет способы поддержки рубля. В пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина объявила о дополнительной продаже валюты на 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. Это те деньги, под которые она напечатала деньги, чтобы спасти «Аэрофлот».
  • Несмотря на то, что от снижения курса рубля на 1 руб. к доллару Минфин получает доходы в размере 120-140 млрд руб., а при девальвации на 7% в сентябре ФНБ вырос на полтриллиона за счет того, что он хранится в валюте, риски девальвации начинают перевешивать преимущества. Так, например, большинство россиян ждет дальнейшей девальвации и роста цен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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