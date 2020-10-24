Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно 397 0 Экономика

Центробанку пришлось признать прогноз по оттоку капитала несостоятельным и увеличить оценку вывода средств из России до 53 млрд долларов по итогам 2020 года. До этого ведомство Эльвиры Набиуллиной ожидало, что из страны выведут 25 млрд долларов. Но реальность превзошла самые смелые ожидания более чем в два раза. Усилившийся отток капитала угрожает рублю и лишает страны инвестиций.