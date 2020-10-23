Набиуллина поражена – россияне не верят в рубль и ждут девальвации 674 0 Экономика

Центробанк зафиксировал рекордное падение веры россиян в национальную валюту. В октябре 57% граждан выразили уверенность в том, что через год доллар будет стоить дороже, чем сейчас. Такого не было ни в 2014 году, ни в 2018-м. Более того, россияне забрали из банков 685 млрд руб., положили на текущие счета 2,4 трлн руб. и скопили столько же в виде наличных. Большинство готово спасать свои накопления, обменивая рубли на доллары и евро.