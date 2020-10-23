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Набиуллина поражена – россияне не верят в рубль и ждут девальвации
23 Октября 2020 674 0 Экономика
Центробанк зафиксировал рекордное падение веры россиян в национальную валюту. В октябре 57% граждан выразили уверенность в том, что через год доллар будет стоить дороже, чем сейчас. Такого не было ни в 2014 году, ни в 2018-м. Более того, россияне забрали из банков 685 млрд руб., положили на текущие счета 2,4 трлн руб. и скопили столько же в виде наличных. Большинство готово спасать свои накопления, обменивая рубли на доллары и евро.
Россияне больше не верят в рубль
- Центробанк удивился результатам своей политики – рекордное число граждан в истории не верит в рубль и предрекает ему девальвацию в ближайший год. В ходе опроса в октябре 57% граждан заявили, что российская валюта продолжит падать и будет стоить еще дешевле по отношению к доллару. Такого уровня разочарования не было с начала проведения опросов в 2013 году.
- При этом за последние семь лет Россия пережила несколько девальваций: в 2014 году рубль обесценился вдвое, тогда в нем разуверился 41% граждан, в 2015-м году веру в рубль потеряли 15%, а в 2018-м – 20%. Но 57% еще никогда не было.
- Впрочем, Центробанк сделал все, чтобы это стало реальностью. В сентябре регулятор резко сократил поддержку рубля, зная, что Сбербанк будет выплачивать дивиденды и спрос на доллары возрастет. В результате рубль девальвировался на 7%, что позволило увеличить резервы на полтриллиона, поскольку они номинированы в долларах, евро и фунтах стерлингов.
- Показательно, что весной, когда курс доллара вырос на 13 руб., 43% граждан верили, что рубль укрепится. Тогда доллар подорожал с 81 до 68 руб., а евро – с 89 до 77 руб. Однако уже в сентябре евро пробил отметку 93 руб., а доллар вплотную подошел к 80-ти. Это вызвало стойкий пессимизм в отношении дальнейшей судьбы рубля. Заявления властей о том, что девальвация на 20% – это «великолепно» для промышленности не работают.
- Тем не менее россияне не спешат закупать валюту. Хотя у них все для этого готово. С начала марта они сняли 685 млрд руб. с депозитов в банках и вывели на текущие счета (карточки) 2,4 трлн руб. Примерно столько же денег оказалось у россиян в виде наличных на руках. Другими словами, на начало октября, по подсчетам аналитиков, россияне располагали 5 трлн руб., которые гипотетически могут пойти на скупку валюты в случае кризиса. Это большой риск для рубля и финансовой стабильности России.
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