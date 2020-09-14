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Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу

14 Сентября 2020 504 0 Экономика
Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, которую она опустила в июле до исторического рекорда – 4,25%. Руководство Банка России продолжает беспокоить инфляция – она находится ниже целевого уровня в 4%. Чтобы подстегнуть умеренный рост цен, регулятор допускает снижение стоимости денег до 4% годовых, но возможно и ниже. Для держателей вкладов в банках это плохая новость – снижение ключевой ставки до 4% или ниже приведет к дальнейшему падению процентных ставок по депозитам. Они еще глубже уйдут в отрицательную плоскость.

Чем ниже ставка, тем сильнее удар

  • К понижению ключевой ставки до 4% годовых глава Центробанка Эльвира Набиуллина начала готовить россиян и банковское сообщество заранее. Выступая на Московском финансовом форуме 8 сентября, она заявила, что у регулятора все еще есть пространство для смягчения денежно-кредитной политики и совет директоров Банка России будет оценивать целесообразность его использования.
  • В каком случае ЦБ снизит ставку, рассказал зампред банка Алексей Заботкин на форуме «Казначейство 2020» 10 сентября. «Если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%», – пояснил он, также допустив, что ставка может опуститься ниже 4%.
  • По данным Росстата, в августе в России была нулевая инфляция, а в июле – 0,4%. Из-за глубокого кризис цены не растут и замерли на уровне 3,6% годовых. Поэтому ЦБ будет добиваться показателя в пределах 3,7-4,2%, главным образом путем изменения ключевой ставки.
  • При этом Набиуллина и ее команда понимают, что своей политикой они бьют по вкладам населения. В начале сентября на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ констатировала – в текущем году россияне перевели рекордный объем средств из традиционных вкладов в альтернативные инструменты сбережения, в том числе средства ушли на рынок ценных бумаг. Набиуллина предупредила банки о растущей конкуренции со стороны альтернативных инструментов сбережения и рекомендовала учитывать этот фактор при определении ставок по депозитам.
  • По итогам августа средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России упала до 4,45%. То есть вплотную приблизилась к предполагаемой инфляции в 4,2%. Однако этот показатель получен за счет нескольких банков, которые удерживают ставку на таком уровне, в большинстве же банков, в том числе Сбербанке, ставки давно опустили ниже 4% - до 3,2%. Ставки оказались ниже реальной инфляции и приносят держателям вкладов убыток. Дальнейшее снижение ключевой ставки только усугубит ситуацию. Но Набиуллина ограничилась общей рекомендацией банкам.
  • Между тем 30% россиян собирались забрать свои деньги из банков при падении ставок, показал в июле опрос аналитиков «Росгосстрах банка» и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в банках вырос с 6 до 30 трлн руб. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в марте-апреле россияне забрали 1 трлн руб. с вкладов и перевели около 7 трлн с депозитов на срочные счета (карточки).
  • Однако банки не пугает возможный отток вкладчиков – кредитным организациям стало невыгодно привлекать деньги у населения. Гораздо проще занимать у ЦБ под 4,25% и выдавать потребительские кредиты от 15% до 25% годовых. Также крупнейшие банки стали извлекать высокую долю прибыли из комиссий за оплату услуг и товаров, а также за перевод денег.
  • Поэтому власти не особо беспокоятся – снижение ставок не вызовет банковского кризиса, а сбережения россиян в худшем случае лишь частично уйдут на рынок акций, будут вложены в госдолг или спрятаны под подушки. Большая часть вкладчиков – 36%, – как показывают опросы, даже в отсутствие дохода и альтернативы продолжат держать деньги в банках. Платой за консерватизм будет потеря части сбережений.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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