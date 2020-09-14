Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу 504 0 Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, которую она опустила в июле до исторического рекорда – 4,25%. Руководство Банка России продолжает беспокоить инфляция – она находится ниже целевого уровня в 4%. Чтобы подстегнуть умеренный рост цен, регулятор допускает снижение стоимости денег до 4% годовых, но возможно и ниже. Для держателей вкладов в банках это плохая новость – снижение ключевой ставки до 4% или ниже приведет к дальнейшему падению процентных ставок по депозитам. Они еще глубже уйдут в отрицательную плоскость.