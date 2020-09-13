Опасная черта все ближе. Россия рекордно залезла в долги 1475 1 Экономика

Государственный долг Российской Федерации увеличится в 2020 году с 12,5% до 20% ВВП. Из-за пандемии коронавируса и кризиса нарастить объем заимствований предлагается в 2,3 раза по сравнению с изначальным планом на год. В денежном выражении размер заимствований составят 5,4 трлн руб. При этом министр финансов Антон Силуанов назвал долг в 20% «опасной чертой», за которую России нельзя переходить. Его в этом поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.