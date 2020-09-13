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Опасная черта все ближе. Россия рекордно залезла в долги

13 Сентября 2020 1475 1 Экономика
Опасная черта все ближе. Россия рекордно залезла в долги

Государственный долг Российской Федерации увеличится в 2020 году с 12,5% до 20% ВВП. Из-за пандемии коронавируса и кризиса нарастить объем заимствований предлагается в 2,3 раза по сравнению с изначальным планом на год. В денежном выражении размер заимствований составят 5,4 трлн руб. При этом министр финансов Антон Силуанов назвал долг в 20% «опасной чертой», за которую России нельзя переходить. Его в этом поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Занимать нельзя и не занимать – тоже

  • Россия на всех порах приближается к опасной черте государственного долга. Только за текущий год показатель вырастет с 12,5% до 20% ВВП. Абстрактную цифру следует перевести в осязаемую: если в 2019 году ВВП страны достиг 110 трлн руб., то долг в 20% от него составит 22 трлн руб. Для сравнения: эта сумма сопоставима с бюджетом на весь 2020 год – 22,561 трлн.
  • В текущем году правительство собирается занять 5,4 трлн руб. Но почти триллион – 967 млрд – придется сразу отдать в счет погашения предыдущих заимствований. Наращивая госдолг, власти будут вынуждены все больше отдавать только занятые деньги на обслуживание обязательств перед кредиторами.
  • Однако по-другому в 2020 году у правительства не получается свести концы с концами: 4 трлн руб. не хватает на финансирование всех статей расходов. Поэтому рассматриваются два варианта бюджета: нормальный – на 22,561 трлн руб. и секвестированный – на 19,666 трлн руб. Урезанные вариант будет принят, если иностранные инвесторы не прекратят бойкот российского госдолга.
  • Министр финансов Антон Силуанов признал, что западные инвесторы бойкотируют аукционы госдолга России. По его словам, треть долга традиционно покупают и держат иностранцы. Поэтому без них занять необходимую сумму не получится. Дадут ли они в займы правительству, будет зависеть от того, «доверяют ли нам или нет», подчеркнул Силуанов.
  • По причине отсутствия интереса иностранцев к аукционам Минфина ведомству пришлось продавать долг государственным банкам, которые, вероятно, тратили на него остатки средств на счетах самого казначейства либо сразу закладывали бумаги Центробанку под живые деньги, что вынудило во втором квартале запустить печатный станок и напечатать около 1 трлн руб. Часто проворачивать такие трюки власти не могут и нуждаются в настоящих покупателях.
  • В частности глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла Минфин от «неаккуратного» наращивания госдолга. По ее словам, преимущество России – в низком и контролируемом уровне госдолга. Действительно, среди развивающихся стран средний уровень долга – 53,8% ВВП. Так, например, у Индии долг равняется 68,6%, у Турции – 35,6%, у Бразилии 91,9%, а у Саудовской Аравии – 24,5%. Но в целом безопасным для такого типа стран уровнем считается 40% ВВП, а для развитых – 70%.
  • У России особый случай – из-за санкций и постоянной угрозы их расширения на госдолг, а также слабой рентной экономики, зависящей от одного ресурса – нефти, уровень госдолга в 40% может быть чрезмерным. Поэтому 20% – действительно, та черта, за которой у правительство может потерять контроль над долгом. Перейти ее могут не позволить сами инвесторы, которые, как признался Силуанов, последнее время не дают России в долг.
  • Недоверие западных покупателей долга на самом деле плохая новость для экономики России. Поскольку президент Владимир Путин запретил даже в кризис расходовать Фонд национального благосостояния, а правительство обязалось сохранить его в объеме 8,1 трлн руб. к концу года, дефицит может покрываться только за счет госдолга. Если у Минфина не получится занять, то он порежет расходы в этом году почти на 3 трлн руб. Большинство социальных статей и траты на восстановление экономики будут пущены под нож.
  • Но проблема никуда не денется – в 2021 году Минфин собирается занять 3,822 трлн руб., чтобы, в том числе, отдать 1 трлн руб. по предыдущим займам. Если этого не удастся сделать, то и бюджет 2021 года не будет выполнен в полном объеме. При таком сценарии выходи из кризиса затянется до 2022 года, как в одном из сценариев Центробанка, который прекрасно понимает эту ситуацию. Поэтому если Россия и не переступит опасную для себя черту госдолга, она попадет в ловушку долгосрочной стагнации. Оптимального выхода, похоже, уже нет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:47 1 0
Андрей Демьянович:

Цена на Нефть и Газ упала( за счет чего мы жили 30 последних лет ) а запросы не уменьшились, тут даже коронавирус не причем.

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