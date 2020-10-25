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Набиуллина брошью намекнула на финансовое будущее россиян
25 Октября 2020 333 0 Экономика
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не всегда прямо говорит о состоянии российской экономики и ее ближайшем будущем. Эксперты и журналисты давно подметили: чтобы лучше понимать политику Центробанка, следует не столько слушать публичные комментарии его председательницы, сколько смотреть на правый лацкан ее пиджака. Именно там, в качестве скрытого сигнала, Набиуллина оставляет для наиболее наблюдательных и пытливых сообщение о том, что нас ждет в самом скором времени.
Подобно королеве Великобритании
- Едва ли Набиуллину можно назвать первооткрывательницей символических намеков и визуальных шифров в политике, но за семь лет руководства Центральным банком России она в совершенстве освоила скрытый канал связи с заинтересованной общественностью – журналистами и финансовыми аналитиками.
- Можно предположить, что примером для главы ЦБ была королева Великобритании Елизавета II, которая обладает одной из самых знаменитых коллекций брошек в мире. Оно и понятно – королева в Великобритании сама давно стала символической фигурой и предпочитает общаться с подданными на символическом языке. Где бы ни появлялась, Елизавета II всегда надевает броши с особым значением и смыслом. Журналисты внимательно следят за ними и делают предположения относительно того, какое послание отправляет королева «городу и миру».
- Российской «Елизаветой II» стала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Правда, власть ее не символическая, а вполне реальная и напрямую затрагивает кошельки россиян. Каждый раз, когда проходит заседание совета директоров ЦБ и принимается решение по ключевой ставке (она определяет стоимость денег в экономике), глава регулятора выходит к журналистам с докладом. В год совет директоров ЦБ собирается восемь раз. Соответственно, в течение года россияне могут восемь раз лицезреть Набиуллину публично, а на ней – приметить восемь разных брошек.
- Так, например, 20 марта, когда рынки начали падать из-за пандемии коронавируса, а рубль затрясло, Набиуллина прикрепила к пиджаку изображение неваляшки. Рынок расшифровал сигнал таким образом – ключевая ставка остается неизменной, чтобы помочь выстоять рублю. В то же время была и другая трактовка: на Набиуллину в лице правительства Михаила Мишустина давит промышленное лобби, требующее дешевого кредита, но она не поддается этому и, как бы ее не склоняли политические власти, твердо придерживается своей точки зрения.
- После заседания 19 июня Набиуллина пришла на пресс-конференцию с брошью в виде голубя. Тогда ключевая ставка была снижена на 1% и журналисты увидели в этом намек на «голубиный настрой» – символ мягкой политики. 18 сентября глава ЦБ явилась журналистам с массивной брошью, на которой были кнопки «проигрывать/пауза». Разгадать намек не составило труда: снижение ключевой ставки было поставлено на паузу, но ЦБ не исключил, что до конца года вернется к этому вопросу.
- Что же Набиуллина показала после заседания совета директоров ЦБ 23 октября? Она украсила черный пиджак брошью в виде голубой волны. В контексте происходящего в экономике это означает волнение за инфляцию – она ускорилась из-за девальвации рубля, а также волнообразное движения рубля, который, немного укрепляясь, затем снова сильно падает. Два этих обстоятельства в очередной раз не позволили ЦБ снизить ставку.
- Но есть в последней броши Набиуллиной и отсылка к политике, причем глобальной. В ЦБ сообщили, что брошка изображала не волну, а голубую гусеницу. В таком случае ее можно прочесть как опасение по поводу возможной победы на президентских выборах в США кандидата от демократической партии Джо Байдена. «Фирменный» цвет демократов – голубой, а с гусеницей Байдена легко сравнить потому, что санкциями он наверняка проделает немало червоточин в «яблоке» России.
- Все это не предвещает россиянам безоблачного будущего – страну ждут штормовые волны инфляции, возможная девальвация рубля и новый виток противостояния с США. Ни одной предпосылки для восстановления экономики пока не наблюдается. Стоит ли ждать выхода из кризиса в 2021 году или готовиться к худшему, мы узнаем по броши Набиуллиной уже совсем скоро – 18 декабря.
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