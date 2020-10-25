Набиуллина брошью намекнула на финансовое будущее россиян 333 0 Экономика

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не всегда прямо говорит о состоянии российской экономики и ее ближайшем будущем. Эксперты и журналисты давно подметили: чтобы лучше понимать политику Центробанка, следует не столько слушать публичные комментарии его председательницы, сколько смотреть на правый лацкан ее пиджака. Именно там, в качестве скрытого сигнала, Набиуллина оставляет для наиболее наблюдательных и пытливых сообщение о том, что нас ждет в самом скором времени.