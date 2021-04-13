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Мишустин засел в «бункере», чтобы приготовить «тайный» план восстановления экономики

13 Апреля 2021 1039 2 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин и чиновники правительства засели в «высокотехнологичном подвальном помещении» напротив Белого дома, которое они называют «бункером», чтобы приготовить «тайный» план восстановления экономики России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Мишустин и его команда работают сверхурочно, утверждает агентство. Их цель – закончить план к 21 апреля, когда президент Владимир Путин объявит о нем во время обращения к федеральному собранию.

Сверхурочная работа в бункере

  • Правительство во главе с Михаилом Мишустиным решило работать сверхурочно и уединенно над планом восстановления экономики России, пишет Bloomberg. Как утверждают источники агентства, чиновники ищут деньги на возобновление роста экономики страны после пандемии.
  • При этом делают они это в строжайшей тайне, отчего и план становится «тайным». Дабы усилить ощущение таинственности, собеседники агентства говорят, что Мишустин и его чиновники большую часть работы проводят не в Белом доме, а «в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от Белого дома». В шутку Мишустин и Ко называют его «бункером».
  • Войти в «бункер» можно только посредством системы распознавания лиц. Более того, в этом подвале у Мишустина есть возможность «собирать огромные объемы данных по всему правительству». Мишустин занят устранением «бюрократической разрозненности» для ускоренного принятия решений, объясняют источники.
  • Правда, собеседники агентства не могут объяснить, зачем Мишустину такая секретность. По словам одного из них, премьер и его чиновники рассматривают возможность полностью потратить Фонд национального благосостояния, в котором находится 182 млрд долларов (ликвидная часть на самом деле меньше – 114,7 млрд долларов), смягчить бюджетное правило и снова повысить налоги.
  • Кремлю остро необходимо продемонстрировать экономический успех перед выборами в Госдуму в сентябре этого года. Президента Владимира Путина тревожит рекордное падение поддержки правящей партии «Единая Россия» и его собственного рейтинга.
  • Перед правительством стоит задача с помощью крупных инфраструктурных проектов помочь компенсировать падение доходов россиян. Но сколько на это можно потратить средств, в правительстве нет единого мнения – идут жаркие споры. Дело в том, что Путину нужны резервы на случай жестких западных санкций, говорят источники Bloomberg.

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  • Центробанк также выступает против больших расходов на «самоокупаемую инфраструктуру» – это лишь разгонит инфляцию и вынудит регулятора повышать ключевую ставку. Но для Мишустина план, который он сейчас готовит – последний шанс доказать, что он может вывести страну на путь экономического развития, которое он обещал сделать своим приоритетом год назад.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Л
11:18 6 1
Лина:

Какое "экономическое развитие"? Люди сидят без работы, везде сокращения. Элементарно негде работать. Дерутся у помойки возле магазинов. Пенсии- позор, если ты не депутат. Одни планы, всё думают о народе((. Переживают, что рожают мало. Да и правильно делают! Какое будущее у детей? Одни надежды: вдруг что-то изменится, лучше станет. Сильно сомневаюсь. Почему-то своих детей учат-лечат за "наглой" заграницей. "Патриоты...." Сказочники. Только и показывают, как для народа стараются. Только вот в какой стране?!

А
11:17 3 4
Алга:

п.1 плана Мишустина: "Напасть на Украину, ограбить, награбленное привезти в РФ, распределить между друзьями Путина, немного кинуть рабам, чтоб не вякали". Собственно, ничего нового, все то же, что Россия делала последние 300 лет

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