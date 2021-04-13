Мишустин засел в «бункере», чтобы приготовить «тайный» план восстановления экономики 1039 2 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин и чиновники правительства засели в «высокотехнологичном подвальном помещении» напротив Белого дома, которое они называют «бункером», чтобы приготовить «тайный» план восстановления экономики России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Мишустин и его команда работают сверхурочно, утверждает агентство. Их цель – закончить план к 21 апреля, когда президент Владимир Путин объявит о нем во время обращения к федеральному собранию.