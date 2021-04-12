Путин поручил разделить деньги ФНБ между проектами миллиардеров и госкорпораций 38 0 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 мая определить проекты, которые получат деньги из Фонда национального благосостояния. Окончательный список кабинету министров предстоит утвердить с Российским фондом прямых инвестиций. До конца года из ФНБ может быть потрачено 2,5 трлн руб., или 33 млрд долларов. На эти деньги претендуют компании миллиардеров Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, Андрея Гурьева, а также госкорпорация РЖД и даже главы регионов.