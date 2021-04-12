Путин поручил разделить деньги ФНБ между проектами миллиардеров и госкорпораций
12 Апреля 2021 38 0 Экономика
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 мая определить проекты, которые получат деньги из Фонда национального благосостояния. Окончательный список кабинету министров предстоит утвердить с Российским фондом прямых инвестиций. До конца года из ФНБ может быть потрачено 2,5 трлн руб., или 33 млрд долларов. На эти деньги претендуют компании миллиардеров Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, Андрея Гурьева, а также госкорпорация РЖД и даже главы регионов.
«Кубышку» распечатывают
- К 1 мая правительство должно вместе с Российским фондом прямых инвестиций отобрать проекты частных и государственных компаний, которым достанутся свободные средства ФНБ, следует из поручений президента Владимира Путина.
- Фонд первоначально создавался для софинансирования пенсий россиян и помощи будущим поколениям. Минфин пополняет ФНБ при нефти дороже 43,5 доллара за баррель. Сверхприбыль, полученную в рублях, ведомство поручает Центробанку обменивать на доллары.
- Таким образом, курс рубля из-за высокого спроса на доллары государства искусственно ослабляется, а резервы пополняются на десятки миллиардов долларов в год. Поскольку доля импорта в России достигает 60-90% во всех товарах и продуктах, то слабый курс рубля ведет к росту инфляции и снижению доходов россиян. Это означает, что россияне платят низким уровнем жизни за пополнение резервов, которые теперь решили потратить на избранные проекты.
- Всего в ФНБ находится 13,8 трлн руб., или 182,3 млрд долларов. Правда, треть этих денег, как признавала Счетная палата, безвозвратно потрачена на выкуп акций Сбербанка у Центробанка, вливания в госбанки и ВЭБ, покупку еврооблигаций Украины и «самоокупаемые инфраструктурные проекты». В результате у России есть 114,7 млрд долларов «живых» денег. Минфин собирается скупить в резервы до конца года еще 33 млрд долларов. Поскольку текущий объем Фонда равен 7,5% ВВП страны, то из него могут быть потрачены 2,5 трлн руб., или более 30 млрд долларов, писал Bloomberg.
- Эти деньги и поделят между отдельными проектами. В частности, Путин поручил Российскому фонду прямых инвестиций «рассмотреть целесообразность» дополнительного финансирования проектов в нефтегазохимической промышленности. Деньги из ФНБ уже получает «Сибур» миллиардеров Леонида Михельскога и Геннадия Тимченко, общее состояние которых равняется, согласно Forbes, 31,5 млрд долларов.
- Крупнейший акционер «Фосагро» Андрей Гурьев с состоянием в 4,1 млрд долларов 18 марта призвал Путина выделить деньги ФНБ на другие отрасли по примеру нефтехимии.
- На деньги ФНБ претендует РЖД, которая за 10 млрд долларов собирается расширить Транссиб и БАМ для вывоза из Якутии угля в Китай, который строит преграды на пути российского экспорта – от леса и угля до рыбы. Хочет получить деньги РЖД и под проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Минтранс готовит целый перечень проектов на резервные средства.
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- Желание получить деньги ФНБ охватило и регионы. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил восемь крупных инвестиционных проектов в сфере строительства и транспортной инфраструктуры на 437 млрд руб. При этом в 2020 году, в разгар пандемии, власти отказались выделить из ФНБ средства для финансовой помощи россиянам. В итоге доходы граждан упали во втором квартале на 8% и откатились на уровень 2010 года.
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