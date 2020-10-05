Матвиенко предложила повысить налоги. Рубль отреагировал падением 310 1 Экономика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить ставки налога на прибыль для выплат дивидендов в офшоры. На текущий момент они составляют 15% для дивидендов и 20% для роялти. Эксперты считают, что Россия может поднять налог вдвое – до 30%. Так поступили США и страны Евросоюза. После того как прозвучала инициатива Матвиенко, рубль начал падать по отношению к доллару и евро – капиталы засобирались на выход.