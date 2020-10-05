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Матвиенко предложила повысить налоги. Рубль отреагировал падением
5 Октября 2020 310 1 Экономика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить ставки налога на прибыль для выплат дивидендов в офшоры. На текущий момент они составляют 15% для дивидендов и 20% для роялти. Эксперты считают, что Россия может поднять налог вдвое – до 30%. Так поступили США и страны Евросоюза. После того как прозвучала инициатива Матвиенко, рубль начал падать по отношению к доллару и евро – капиталы засобирались на выход.
Инициатива Матвиенко повредила рублю
- Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко – формально третий человек в государстве – выступила с идеей повысить налоги для компаний, которые больше выводят средств в офшоры, чем инвестируют в России. Одновременно с этим сенатор считает справедливым снизить налоги для тех, кто инвестирует в развитие и создает новые рабочие места.
- Озвучивая свое предложение, Матвиенко сослалась на опыт Европы, где для выкачивающих прибыль компаний установлена повышенная налоговая ставка. Так, по словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, в ЕС и США налог на офшорные выплаты достигает 30%.
- В России налог пока составляет 15%. Но все может измениться – идея Матвиенко прозвучала на парламентских слушаниях в Совете Федерации по поводу проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. До это Минфин увеличил ряд налогов, в том числе табачный акциз и НДПИ, которые должны дать в совокупности 504 млрд руб. Президент Владимир Путин назвал повышение налогов «справедливым шагом».
- О справедливости говорит и Матвиенко: несправедливо, по ее словам, когда акционерам крупных компаний выплачивают большие дивиденды, сумма которых превышает размер бюджета целых регионов. И при этом компании зачастую почти не выделяют средств на модернизацию и экологическую безопасность.
- Матвиенко привела пример – «Норильский никель». Она подчеркнула, что считает ситуацию с экологической катастрофой, устроенной по вине «Норникеля», «ненормальной». В частности компания заплатила акционерам 4,8 млрд долларов дивидендов в 2019 году, но экономила на безопасности, что и стало причиной разлива десятков тонн дизельного топлива, которые отравили русскую Арктику.
- Матвиенко призвала построить такую налоговую систему, которая «действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие». Но компании-экспортеры, видимо, к этому не стремятся – после слов главы Совфеда рубль начал падать и, хотя укреплялся до этого, показал снижение на 0,36% к доллару и на 0,69% к евро.
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Только теперь начинаю понимать. какая одиозная публика тусовалась в руковдстве комсомола времен застоя