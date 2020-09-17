Минфин повышает налоги. Счет за кризис выписан россиянам 275 0 Экономика

До 2024 года дефицит федерального бюджета России достигнет 10 трлн руб. Планы занять эту сумму у западных инвесторов терпят крах – России не доверяют и не дают в долг. Следовательно, у властей остается два варианта – резать расходы бюджета или фронтально повышать налоги на граждан и бизнес. Минфин уже разработал ряд налоговых «новаций», которые представил 16 сентября на закрытой части совещания в правительстве.