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Минфин повышает налоги. Счет за кризис выписан россиянам
17 Сентября 2020 275 0 Экономика
До 2024 года дефицит федерального бюджета России достигнет 10 трлн руб. Планы занять эту сумму у западных инвесторов терпят крах – России не доверяют и не дают в долг. Следовательно, у властей остается два варианта – резать расходы бюджета или фронтально повышать налоги на граждан и бизнес. Минфин уже разработал ряд налоговых «новаций», которые представил 16 сентября на закрытой части совещания в правительстве.
Налоги вырастут по всем фронтам
- Первыми тревожными звоночками о включении налогового катка властей стали две новости. Во-первых, СМИ сообщили о повышение налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза, за счет чего Минфин собирается получить 56 млрд руб. дополнительно. Во-вторых, стало известно об увеличении «табачных» акцизов сразу на 20%, что, предположительно, даст бюджету 70 млрд руб. Сообщения появились до заседания правительства 16 сентября, а на самом заседании Минфин дополнил список – для нефтяных компаний будут отменены льготы на 200 млрд руб.
- Однако в закрытой части заседания, по данным телеграмм-канала «Незыгарь», финансовое ведомство представило еще более смелые предложения. Вслед за «табачными» акцизами повысить на 3-8% акцизы на алкоголь и предметы роскоши (предполагается расширить линейку роскошных автомобилей).
- Также обсуждается увеличение акцизов на моторное топливо. Поскольку россияне покупают около 100 млрд литров горючего в год, повышение акциза на пару рублей может дать бюджету 200 млрд руб., считают чиновники.
- Предлагает Минфин повысить и косвенные налоги на россиян. Например, увеличить тарифы на госуслуги, нотариальные действия, оформление патентов и лицензий. Также чиновники рассматривают возможность расширить налоговую базу для предприятий, поставляющих коммунальные услуги, в частности тепло, газ, электричество и воду. Собрать больше налогов с этой отрасли можно за счет оптимизации тарифов и сокращения льгот для населения, вплоть до отказа некоторым группам россиян в льготах.
- Для оправдания роста налогов власти приготовились использовать аргумент о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения. Якобы россияне с доходами в 5 млн руб. в год будут теперь платить подоходный налог в размере 15%, а не 13%. Но это дешевый пропагандистский трюк, цель которого – снять напряжение большинства россиян, возмущающихся неравенством в доходах.
- В действительности приближенные к президенту олигархи будут платить 15% с 5 млн руб. в год, вне зависимости от их реальных доходов (они их могут теперь не раскрывать). В свою очередь, зарплаты (у олигархов нет зарплат) в 5 млн руб. в год (это 450 тыс. руб. в месяц) получают лишь 0,9% россиян. Это высококлассные специалисты (например, пилоты) в узких областях, которые заплатят не более 50 млрд руб. в совокупности.
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