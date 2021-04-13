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«Колокол пробил по Набиуллиной». ЦБ обнаружил «катастрофический» рост цен

13 Апреля 2021 152 0 Экономика
«Колокол пробил по Набиуллиной». ЦБ обнаружил «катастрофический» рост цен

Рост цен в России с начала года, по данным Росстата, составляет 5,79% в годовом выражении. Но при исключении волатильных и регулируемых государством компонентов (например, тарифы ЖКХ и плодоовощная продукция) инфляция в феврале достигла 0,8%, или в пересчете на годовой показатель 10,25%. Это «катастрофическое ускорение инфляции», пишет экономист Евгений Суворов со ссылкой на последний отчет Центробанка об инфляционных тенденциях.

Не звоночек, но колокол в адрес Набиуллиной

  • Центробанк опубликовал свежий отчет об инфляционных тенденциях, в котором содержится информация, дающая более полное представление о росте цен в России. Согласно данным Росстата, в марте индекс потребительских цен вырос на 5,79% год к году и замедлился по отношению к февралю (5,67%). Это должно было обнадежить – инфляция снижается.
  • В частности цены на продукты питания выросли на 7,58% против 7,72% в феврале. Однако оставался вопрос по непродовольственной инфляции – она увеличилась с 5,67% до 5,92%. Но последние сведения Центробанка полностью меняют это представление.
  • Во-первых, в марте инфляции замедлилась только за счет сезонного удешевления плодоовощной продукции на 2,84% по отношению к февралю. Во-вторых, если убрать из индекса роста цен волатильные и регулируемые государством компоненты (плодоовощная продукция, тарифы ЖКХ, цены на нефтепродукты), то в марте цены выросли на 0,8% в годовом выражении, или на 10,25% в пересчете на годовой показатель, пишет экономист банка Центрокредит Евгений Суворов в телеграм-канале MMI.
  • По мнению экономиста, это «шокирующая» картина инфляции. Происходит «катастрофичное ускорение инфляции на уровне базовых компонентов». Причем, растет именно монетарная инфляция, которую должна регулировать денежно-кредитная политика ЦБ. «Это не просто звоночек, а колокол в адрес ЦБ», – отметил Суворов.

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  • В связи с этим экономист считает, что ЦБ повысить ключевую ставку с 4,5% до 5% уже в апреле, 23 числа. Правительство же тем временем пытается остановить рост цен на продовольствие регулированием, которое приводит к сбоям в поставках. Однако девальвация рубля и рост стоимости контейнерных перевозок грозит разогнать цены уже не на еду, а на непродовольственные товары. ЦБ понимает это и заранее предупреждает – инфляция может опуститься до 4% с задержкой, не в конце этого года, а в 2022 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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