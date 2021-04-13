«Колокол пробил по Набиуллиной». ЦБ обнаружил «катастрофический» рост цен 152 0 Экономика

Рост цен в России с начала года, по данным Росстата, составляет 5,79% в годовом выражении. Но при исключении волатильных и регулируемых государством компонентов (например, тарифы ЖКХ и плодоовощная продукция) инфляция в феврале достигла 0,8%, или в пересчете на годовой показатель 10,25%. Это «катастрофическое ускорение инфляции», пишет экономист Евгений Суворов со ссылкой на последний отчет Центробанка об инфляционных тенденциях.