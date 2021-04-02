Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АПР, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 АПР, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Запасов осталось на две недели. До чего доводит госрегулирование на примере сахара

2 Апреля 2021 339 0 Экономика
Запасов осталось на две недели. До чего доводит госрегулирование на примере сахара

Правительство России по поручению президента Владимира Путина занялось ручным управлением рынка сахара и довольно быстро довело его до паралича – с 20-х чисел марта заводы-производители не отгружают продукцию торговым сетям, запасов у которых хватит всего на две недели. При этом обещанные субсидии из бюджета, которые покрывают 3 из 10 млрд руб. общих потерь, еще никто не получил, а цена вопроса «высоких цен на сахар» составляет всего 30 руб. в месяц на одного человека. Эти деньги можно было адресно раздать потребителям.

Плохой пример госрегулирования

  • В 20-х числах марта производители сахара перестали поставлять свою продукцию розничным сетям. По словам источника «Известий», заводы стали говорить, что не могут удовлетворить заявки и отгрузить товар. При этом складских запасов магазинам хватит на две недели, утверждал собеседник газеты.
  • В действительности большинство производителей решили подождать, когда правительство начнет выплачивать субсидии. 22 марта власти объявили о продлении заморозки цен с 1 апреля по 1 июня. Заводы замерли в ожидании выплат. Позже выяснилось, что они могут быть начислены только в случае отгрузки товара напрямую торговой сети.
  • Такой практике на рынке до этого никогда не существовало, говорит источник The Bell. Обычно завод отгружает сахар трейдерам, фасовщикам или торговым домам, а те продают его магазинам. Теперь же заводам нужно подписывать новые соглашения и отлаживать процедуру поставки. Фактически власти сломали традиционную для рынка практику.
  • При этом субсидии назначены в размере 5 руб. за кг при отгрузке его оптом за 36 руб. Но рыночная цена за кг уже давно поднялась до 46 руб. в опте. По подсчетам портала sugar.ru, субсидии из бюджета на 3 млрд руб. не покроют и половины убытка производителей, который оценивается в 10 млрд руб. за весь период заморозки цен.
  • Согласно оценке источника The Bell на аграрном рынке, вся идея с заморозкой цены на сахар затеяна ради 30 руб. на потребителя в месяц. Если бы государство раздало деньги напрямую малоимущим, бюджет страны потратил бы на это 1,8 млрд руб. – почти вдвое меньше, чем на субсидии. К этому надо добавить стоимость для государства работы сотен и тысяч чиновников, которые пытаются регулировать рынок.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • До дефицита сахара власти не доведут, но крайне негативно повлияют на стимулы производителей. Нерыночные меры приведут к сокращению всего сельского хозяйства, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
  • Производителям невыгодно будет выращивать сахарную свеклу и делать из нее сахар. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в рыночной экономике можно получить сахар «хоть из Антарктиды» при наличии потребности. Видимо, к этому и ведут российские власти. Правда, цены тогда регулировать уже не получится.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня
Экономика

Спасать бюджет от дефицита будут госбанки. Им предстоит занять государству 2 трлн рублей

Спасать бюджет от дефицита будут госбанки. Им предстоит занять государству 2 трлн рублей
Экономика 1

Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете

Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете
Экономика 1

Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа

Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа
Экономика 1

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК

ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК

Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике

Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике

Новости дня

18:37 Песков: Россия не может обеспечить мир в Донбассе Песков: Россия не может обеспечить мир в Донбассе
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
17:36 СМИ: Байден и Зеленский проведут телефонный разговор 2 апреля СМИ: Байден и Зеленский проведут телефонный разговор 2 апреля
16:03 Польша ответила на сообщения о провокации в районе СП-2 Польша ответила на сообщения о провокации в районе СП-2
15:40 Песков: Путину доложили об итогах встречи ОПЕК+ Песков: Путину доложили об итогах встречи ОПЕК+
14:58 Франция опасается зависимости от России из-за СП-2 Франция опасается зависимости от России из-за СП-2
14:48 Всероссийский конкурс журналистов и форум деловых СМИ состоится 8 апреля Всероссийский конкурс журналистов и форум деловых СМИ состоится 8 апреля
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:28 Российские врачи подтвердили 8792 новых случая COVID-19 Российские врачи подтвердили 8792 новых случая COVID-19

Узнай, страна!

23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19:05 Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике
17:35 В Тульской области началось производство элитных семян В Тульской области началось производство элитных семян
15:38 Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
01 АПР, 21:23 Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане
01 АПР, 17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
31 МАР, 19:06 Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
30 МАР, 22:12 В Томской области появился новый коровник В Томской области появился новый коровник
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter