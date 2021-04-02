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Запасов осталось на две недели. До чего доводит госрегулирование на примере сахара
2 Апреля 2021 339 0 Экономика
Правительство России по поручению президента Владимира Путина занялось ручным управлением рынка сахара и довольно быстро довело его до паралича – с 20-х чисел марта заводы-производители не отгружают продукцию торговым сетям, запасов у которых хватит всего на две недели. При этом обещанные субсидии из бюджета, которые покрывают 3 из 10 млрд руб. общих потерь, еще никто не получил, а цена вопроса «высоких цен на сахар» составляет всего 30 руб. в месяц на одного человека. Эти деньги можно было адресно раздать потребителям.
Плохой пример госрегулирования
- В 20-х числах марта производители сахара перестали поставлять свою продукцию розничным сетям. По словам источника «Известий», заводы стали говорить, что не могут удовлетворить заявки и отгрузить товар. При этом складских запасов магазинам хватит на две недели, утверждал собеседник газеты.
- В действительности большинство производителей решили подождать, когда правительство начнет выплачивать субсидии. 22 марта власти объявили о продлении заморозки цен с 1 апреля по 1 июня. Заводы замерли в ожидании выплат. Позже выяснилось, что они могут быть начислены только в случае отгрузки товара напрямую торговой сети.
- Такой практике на рынке до этого никогда не существовало, говорит источник The Bell. Обычно завод отгружает сахар трейдерам, фасовщикам или торговым домам, а те продают его магазинам. Теперь же заводам нужно подписывать новые соглашения и отлаживать процедуру поставки. Фактически власти сломали традиционную для рынка практику.
- При этом субсидии назначены в размере 5 руб. за кг при отгрузке его оптом за 36 руб. Но рыночная цена за кг уже давно поднялась до 46 руб. в опте. По подсчетам портала sugar.ru, субсидии из бюджета на 3 млрд руб. не покроют и половины убытка производителей, который оценивается в 10 млрд руб. за весь период заморозки цен.
- Согласно оценке источника The Bell на аграрном рынке, вся идея с заморозкой цены на сахар затеяна ради 30 руб. на потребителя в месяц. Если бы государство раздало деньги напрямую малоимущим, бюджет страны потратил бы на это 1,8 млрд руб. – почти вдвое меньше, чем на субсидии. К этому надо добавить стоимость для государства работы сотен и тысяч чиновников, которые пытаются регулировать рынок.
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- До дефицита сахара власти не доведут, но крайне негативно повлияют на стимулы производителей. Нерыночные меры приведут к сокращению всего сельского хозяйства, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
- Производителям невыгодно будет выращивать сахарную свеклу и делать из нее сахар. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в рыночной экономике можно получить сахар «хоть из Антарктиды» при наличии потребности. Видимо, к этому и ведут российские власти. Правда, цены тогда регулировать уже не получится.
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