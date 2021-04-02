Запасов осталось на две недели. До чего доводит госрегулирование на примере сахара 339 0 Экономика

Правительство России по поручению президента Владимира Путина занялось ручным управлением рынка сахара и довольно быстро довело его до паралича – с 20-х чисел марта заводы-производители не отгружают продукцию торговым сетям, запасов у которых хватит всего на две недели. При этом обещанные субсидии из бюджета, которые покрывают 3 из 10 млрд руб. общих потерь, еще никто не получил, а цена вопроса «высоких цен на сахар» составляет всего 30 руб. в месяц на одного человека. Эти деньги можно было адресно раздать потребителям.