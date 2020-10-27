Китай отказывается от российского газа в пользу СПГ 621 0 Экономика

Пока в Москве размышляют о стратегическом сотрудничестве и военном союзе с Китаем, в Пекине не спешат спорить с российскими коллегами, но ведут себя предельно прагматично. Российские элиты не могут ничего предложить «партнеру» и «союзнику», кроме сырья. Однако даже сырье Китай предпочитает брать в других местах – в сентябре Саудовская Аравия стала крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную, а вместо трубопроводного газа по «Силе Сибири» Пекин предпочитает закупать СПГ в Австралии, Катаре и других странах.