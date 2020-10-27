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Китай отказывается от российского газа в пользу СПГ
27 Октября 2020 621 0 Экономика
Пока в Москве размышляют о стратегическом сотрудничестве и военном союзе с Китаем, в Пекине не спешат спорить с российскими коллегами, но ведут себя предельно прагматично. Российские элиты не могут ничего предложить «партнеру» и «союзнику», кроме сырья. Однако даже сырье Китай предпочитает брать в других местах – в сентябре Саудовская Аравия стала крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную, а вместо трубопроводного газа по «Силе Сибири» Пекин предпочитает закупать СПГ в Австралии, Катаре и других странах.
Китай указывает России на ее место
- Поставки по газопроводу «Сила Сибири», запущенному в декабре 2019 года, сразу не заладились. Контракт подразумевал, что за год на китайский рынок будет экспортировано 5 млрд кубометров. Но в январе прокачка составила 281 млн кубометров, в феврале 262 млн. В Москве успокаивали себя принципом «бери или плати», заложенным в договор – по нему Китай обязан «взять» 4,25 млрд кубометров или заплатить за них.
- Пекин не спешил «брать» или «платить». Уже весной прокачке стала мешать привязка цены на газ к нефтяным ценам полугодичной давности. Нефть обрушилась до минимальных значений, и переплачивать в Китае были не намерены. Вместо этого Пекин занялся диверсификацией поставок: сжиженный природный газ поплыл в танкерах из Юго-Восточного региона в китайские порты назначения.
- Это привело к следующей ситуации: летом цены на российский газ по контракту сильно упали. Но отказываться от СПГ Китай тоже был не намерен. Чтобы выполнить контрактные обязательства и не платить за то, что они «не взяли», китайцы увеличили отбор газа из «Силы Сибири» в июле и августе до 540 млн кубометров. Таким образом, удалось нагнать график – за 8 месяцев Китай «забрал» 3,35 млрд кубометров и до конца года должен «взять» еще 900 млн кубометров, что не сложно будет сделать.
- Однако России рано радоваться – за тот же август Китай купил в 12 раз больше СПГ, 7,531 млрд кубометров. Это на 15% больше, чем в июле, следует из данных таможни КНР. Больше всего поставила Австралия – 3,022 млрд кубометров. Затем идет Катар – 750 млн кубометров, а за ним Индонезия – 718 млн, Малайзия – 714 млн и никаких США. Как бы то ни было, Россия уступает всем им по объему экспорта.
- Несмотря на то что места на газовом рынке Китая для России нет, «Газпром» уже начал проектировать новый газопровод на китайский рынок. «Сила Сибири-2» пройдет через Монголию и уже обросла облаком мифов: одни говорят, что она поможет газифицировать Восточную Сибирь, другие – что монополия ошиблась с оценкой месторождений Восточной Сибири и теперь вынуждена спасать «Силу Сибири-1», подводя к ней газ с Ямала.
- В любом случае, Китай не ждет «Силу Сибири-2». Рамочное соглашение – в сущности, декларация о намерениях, – было подписано «Газпромом» и CNPC в мае 2015 года. Тогда Пекин дал согласие на получение 30 млрд кубометров в год в течение 30 лет. Твердого контракта, впрочем, никто не заключал и в настоящий момент не самое лучшее время для поставщика заикаться о нем. Так, например, Китай ждет девальвацию рубля и избегает обсуждать с Россией какие-либо контракты.
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