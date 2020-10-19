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Китай ждет девальвации и деноминации рубля
19 Октября 2020 3858 2 Экономика
Миф о надежном союзнике России на Востоке в виде Китая терпит крушение в 2020 году. Китайские власти планомерно и под различными бюрократическими предлогами отказываются от ключевых экспортных товаров из России. Это уже коснулось трубопроводного газа, угля и рыбы. Повезло лишь нефти и лесу. Однако, как сообщают источники, в преддверии президентских выборов в США и в связи с девальвацией рубля Китай вообще отложил на потом подписание новых контрактов. В Пекине ожидают, что рубль может обесцениться еще сильнее, а российским властям придется пойти на деноминацию.
Китай ставит на девальвацию и деноминацию
- Китай откладывает заключение новых контрактов с российскими партнерами до конца года, ожидая более сильной девальвации рубля и возможной деноминации. С начала года рубль потерял 25% и стал худшей валютой развивающихся стран. В российском правительстве считают это «великолепным», поскольку это якобы дает преимущества производству, не зависящему от импортных комплектующих. Тем не менее по итогам года промышленное производство сократится на 4,5%.
- Китай определенно сделает вклад в это падение: в конце августа стало известно о целых составах угля, которые не могут пройти российско-китайскую границу. Китай начал принимать около 50% от нормальных объемов экспорта угля из России, объясняя это новыми требованиями к его качеству. При этом на Китай приходится 17% угольного экспорта России.
- Точно так же Китай сократил поставки российского газа – его экспорт упал на 40% от заложенного в контракте объема и поставил под вопрос окупаемость газопровода «Сила Сибири» стоимостью 1,1 трлн руб.
- Наконец, Главное таможенное управление Китая перестало допускать на внешний рынок российскую продукцию, объясняя это опасениями того, что на ней есть следы коронавируса. Из-за этого цены на российскую рыбу упали на 20% в высокий сезон и экспортеры начали терять около 60 млн долларов в месяц на поставках в Китай.
- Теперь в качестве предлога не заключать и не продлевать контракты китайская сторона использует девальвацию и скорую деноминацию рубля, которые ослабят контрагентов и могут привести к пересмотру и срыву контрактов. Китай считает, что победа 3 ноября на президентских выборах в США Джо Байдена чревата новыми болезненными санкциями против России. Это, в свою очередь, усилит девальвацию российской валюты, которая уже подешевела на четверть.
- Не исключают в Китае и того, что российские власти пойдут на крайний шаг, чтобы стабилизировать национальную валюту и спасти бюджет страны – проведут деноминацию. При этом последняя может проходить в виде конфискационной денежной реформы с ограничением суммы обмена наличных денег и замораживанием средств физлиц на банковских счетах. Избегая будущих проблем «партнера», Китай предпочитает держаться подальше от России.
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Все это приближает скорый конец, что не может не радовать.
Ну и дураки, чем дешевле рубль, тем дороже китайские товары.