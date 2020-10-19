Китай ждет девальвации и деноминации рубля 3858 2 Экономика

Миф о надежном союзнике России на Востоке в виде Китая терпит крушение в 2020 году. Китайские власти планомерно и под различными бюрократическими предлогами отказываются от ключевых экспортных товаров из России. Это уже коснулось трубопроводного газа, угля и рыбы. Повезло лишь нефти и лесу. Однако, как сообщают источники, в преддверии президентских выборов в США и в связи с девальвацией рубля Китай вообще отложил на потом подписание новых контрактов. В Пекине ожидают, что рубль может обесцениться еще сильнее, а российским властям придется пойти на деноминацию.