Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
19 ОКТ, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 ОКТ, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Китай ждет девальвации и деноминации рубля

19 Октября 2020 3858 2 Экономика
Китай ждет девальвации и деноминации рубля

Миф о надежном союзнике России на Востоке в виде Китая терпит крушение в 2020 году. Китайские власти планомерно и под различными бюрократическими предлогами отказываются от ключевых экспортных товаров из России. Это уже коснулось трубопроводного газа, угля и рыбы. Повезло лишь нефти и лесу. Однако, как сообщают источники, в преддверии президентских выборов в США и в связи с девальвацией рубля Китай вообще отложил на потом подписание новых контрактов. В Пекине ожидают, что рубль может обесцениться еще сильнее, а российским властям придется пойти на деноминацию.

Китай ставит на девальвацию и деноминацию

  • Китай откладывает заключение новых контрактов с российскими партнерами до конца года, ожидая более сильной девальвации рубля и возможной деноминации. С начала года рубль потерял 25% и стал худшей валютой развивающихся стран. В российском правительстве считают это «великолепным», поскольку это якобы дает преимущества производству, не зависящему от импортных комплектующих. Тем не менее по итогам года промышленное производство сократится на 4,5%.
  • Китай определенно сделает вклад в это падение: в конце августа стало известно о целых составах угля, которые не могут пройти российско-китайскую границу. Китай начал принимать около 50% от нормальных объемов экспорта угля из России, объясняя это новыми требованиями к его качеству. При этом на Китай приходится 17% угольного экспорта России.
  • Точно так же Китай сократил поставки российского газа – его экспорт упал на 40% от заложенного в контракте объема и поставил под вопрос окупаемость газопровода «Сила Сибири» стоимостью 1,1 трлн руб.
  • Наконец, Главное таможенное управление Китая перестало допускать на внешний рынок российскую продукцию, объясняя это опасениями того, что на ней есть следы коронавируса. Из-за этого цены на российскую рыбу упали на 20% в высокий сезон и экспортеры начали терять около 60 млн долларов в месяц на поставках в Китай.
  • Теперь в качестве предлога не заключать и не продлевать контракты китайская сторона использует девальвацию и скорую деноминацию рубля, которые ослабят контрагентов и могут привести к пересмотру и срыву контрактов. Китай считает, что победа 3 ноября на президентских выборах в США Джо Байдена чревата новыми болезненными санкциями против России. Это, в свою очередь, усилит девальвацию российской валюты, которая уже подешевела на четверть.
  • Не исключают в Китае и того, что российские власти пойдут на крайний шаг, чтобы стабилизировать национальную валюту и спасти бюджет страны – проведут деноминацию. При этом последняя может проходить в виде конфискационной денежной реформы с ограничением суммы обмена наличных денег и замораживанием средств физлиц на банковских счетах. Избегая будущих проблем «партнера», Китай предпочитает держаться подальше от России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
10:22 2 1
РОМА:

Все это приближает скорый конец, что не может не радовать.

10:20 2 3
Андрей:

Ну и дураки, чем дешевле рубль, тем дороже китайские товары.

Статьи

«Роснефть» займет 800 млрд руб. Эксперты опасаются за рубль

«Роснефть» займет 800 млрд руб. Эксперты опасаются за рубль
Экономика 1

Эрдоган загнал Путина в угол и создал угрозу для России

Эрдоган загнал Путина в угол и создал угрозу для России
Политика 50

Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе

Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе
Экономика 1

Набиуллина напечатала деньги для спасения первой компании

Набиуллина напечатала деньги для спасения первой компании
Экономика 4

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?

Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов

Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов

Новости дня

10:56 Новый симптом коронавируса связан с потерей слуха Новый симптом коронавируса связан с потерей слуха
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:45 Соблюдение режима дистанционной работы начнут проверять в столице Соблюдение режима дистанционной работы начнут проверять в столице
09:56 Собянин: комендантский час и запрет передвижения из-за COVID-19 неприемлемы Собянин: комендантский час и запрет передвижения из-за COVID-19 неприемлемы
18 ОКТ, 18:49 Турция обвинила Россию, США и Францию в поставках оружия Армении Турция обвинила Россию, США и Францию в поставках оружия Армении
18 ОКТ, 17:59 В России не будут вводить жесткие ограничения в школах В России не будут вводить жесткие ограничения в школах
18 ОКТ, 15:37 В России выявили 15099 заболевших COVID-19 за сутки В России выявили 15099 заболевших COVID-19 за сутки
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 ОКТ, 15:27 Назван новый симптом заражения COVID-19 Назван новый симптом заражения COVID-19

Узнай, страна!

16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16 ОКТ, 17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16 ОКТ, 16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
14 ОКТ, 18:02 В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым
14 ОКТ, 16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
14 ОКТ, 16:01 На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter