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Кипр шантажирует Москву. Опубликован список «офшорной аристократии» России

7 Сентября 2020 1723 0 Экономика
Кипр шантажирует Москву. Опубликован список «офшорной аристократии» России

Президент Владимир Путин затеял пересмотр соглашений с популярными у россиян офшорами. Цель Путина носила прагматичный характер – повысить поступления в бюджет за счет выплат, которые владельцы российских компаний, зарегистрированных в офшорах, выводят из страны. Главная битва развернулась вокруг отношений с Кипром. Летом Минфин даже объявлял о расторжении договора об избежании двойного налогообложения из-за отказа кипрских властей повышать налоги на российские капиталы. В итоге Кипр довольно быстро «прогнули» – с 2021 года с вывезенных на остров денег придется платить налог – не 2%, как раньше, а целых 15%. Но Кипр не остался в долгу и нажал на болевую точку России, чтобы оставить эти налоги у себя.

Налоги достанутся Кипру

  • Кипрские власти посчитали, что «война» с Москвой после неудачного боя еще не проиграна и есть вполне реальная возможность отстоять само Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), чтобы налоги «офшорной аристократии» доставались не России, а Кипру. В сентябре, после месяца переговоров, последовал ответный удар – кипрская газета «Политис» опубликовала имена 34 человек, получивших кипрское гражданство в обмен на инвестиции. Из них 16 оказались россиянами, что российским чиновникам следовало читать как жирный намек – если Москва продолжит настаивать на своем и выйдет из СИДН, в следующей порции имен могут оказаться высокопоставленные чиновники России.
  • Отмечается, что все из перечисленных кипрских граждан стали таковыми в 2008-2012 годах. Почему именно их имена было решено раскрыть? Потому что, по мнению президента Кипра Никоса Анастасиадиса, они «входили в группу высокого риска», то есть были связаны с политически значимыми лицами или преступниками.
  • Среди названных фамилий фигурируют следующие россияне: Михаил Кузовлев, Алексей Ушамирский, Леонид Лебедев, Антон Белобрагин, Игорь Шаталов, Игорь Макаров, Александр Фролов, Игорь Кесаев, Алексей Матвеев и Александр Муранов, Людмила Коган, Татьяна Корсакова, Григорий Березкин, Ян Абрамов, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.
  • Также гражданство Кипра есть у украинских предпринимателей и политиков: Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Григоришина и Виталия Гайдука.
  • Российские финансовые власти, отвечающие за контроль, уже заинтересовались представленной информацией. Главный вопрос, который интересует инспекторов, было ли задекларировано второе гражданство и нет ли оснований для разбирательства. Однако на более высоком уровне демарш Кипра воспринят скорее с настороженностью, чем энтузиазмом. Еще в конце августа Al Jazeera опубликовала список из 33 россиян, которые получили гражданство Кипра в 2017-2019 годах и упомянула еще 7 человек, не называя имен.
  • В Москве полагают, что Кипр опубликовал информацию намерено на фоне начала процедуры расторжения СИДН, против чего выступают кипрские власти. Таким образом, Кипр уже выторговал себе уступку. Борьба Путина с ошфорами заканчивается «разумным» компромиссом: Соглашение продолжит действовать, Кипр поднимет налог на дивиденды и проценты до 15% и будет получать их вместо России. Реального выигрыша для бюджета России, как предполагалось ранее, не будет. Зато Кипр останется в плюсе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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