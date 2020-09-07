Кипр шантажирует Москву. Опубликован список «офшорной аристократии» России 1723 0 Экономика

Президент Владимир Путин затеял пересмотр соглашений с популярными у россиян офшорами. Цель Путина носила прагматичный характер – повысить поступления в бюджет за счет выплат, которые владельцы российских компаний, зарегистрированных в офшорах, выводят из страны. Главная битва развернулась вокруг отношений с Кипром. Летом Минфин даже объявлял о расторжении договора об избежании двойного налогообложения из-за отказа кипрских властей повышать налоги на российские капиталы. В итоге Кипр довольно быстро «прогнули» – с 2021 года с вывезенных на остров денег придется платить налог – не 2%, как раньше, а целых 15%. Но Кипр не остался в долгу и нажал на болевую точку России, чтобы оставить эти налоги у себя.