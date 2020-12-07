Жизнь в космосе, ИИ и старение из-за COVID-19. ТОП-10 новостей науки за ноябрь

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий ноября.

1. Солнечная энергия

Все чаще производители Земли переходят от традиционных ископаемых видов топлива к эффективным источникам «зеленой энергии». Теперь корейские ученые создали инновационные прозрачные солнечные элементы для подключения систем чистой энергии с минимальным или нулевым выбросом углерода.

2. Искусственный интеллект

Ученым приходится сортировать огромные объемы данных, изучая белки. Датские ученые применили новую методику используя искусственный интеллект для обработки данных, делая передовую науку о белках более доступной.

3. Жизнь на Марсе

Пустыня Атакама в горах Чили является самым засушливым регионом на планете, что делает ее хорошим аналогом Марса. И в таком экстремальном месте ученые обнаружили живые микроорганизмы. Это открытие поможет астрономам понять, на какие участки красной планеты стоит обратить внимание для поиска марсианской жизни.

4. Кислород для жизни

Всем ли живым существам нужен кислород для жизни? Ученые обнаружили организм, который в нем не нуждается. Паразит лосося, называемый Henneguya salminicola, не использует кислород для поддержания своего существования.

5. Робототехника

ФинУнивер и ФНАЦ ВИМ создали умного робота, который может собирать яблоки, на базе искусственного интеллекта Microsoft. Сбора одного плода теперь занимает порядка 10 секунд, а количество собираемых яблок в час увеличилось до 288 кг. Но это не все. Ученые планируют создать новый аппарат для сбора груш и томатов, а также обучить робота мониторить урожайность и распознавать основные болезни культур.

6. Редкие растения

Одно из самых редких растений в Великобритании снова появилось на свет после более чем столетнего укрытия. Это растение, обнаруженное британскими специалистами на берегу старого пруда на сельскохозяйственных угодьях в Норфолке, известно как трава-поли.

7. Космическая добыча

Ученым удалось решить одну из самых сложных задач в космических путешествиях - обеспечение астронавтов полезными ресурсами. Так, был открыт вид бактерий - S. desiccabilis - способный извлекать полезные ископаемые из недр далеких планет, лун и астероидов.

8. Старение из-за коронавируса

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все стороны жизни человека. А как обстоит дело с будущими поколениями? Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что внутриутробное воздействие коронавируса может вызвать трудности в развитии плода и ускорить старение людей в грядущем столетии.

9. Токсичные океаны

Оказывается, самые глубокие участки океанов Земли загрязнены ртутью, созданной в результате деятельности человека. На дно океанов токсичный металл доставляют мертвые рыбы, которые всасывают его на поверхности.

10. Жизнь в космосе

Известно, что жизнь в космосе негативно влияет на человека. Происходит атрофия мышц и разрушение скелета, замедляется функция сердечно-сосудистой системы, снижается выработка красных кровяных телец, нарушается зрение и изменяется иммунная система. Проведя ряд экспериментов на МКС ученые выяснили, что организмы, в том числе люди, физически умирают в космосе.