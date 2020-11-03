Искусственный интеллект помогает ученым в исследовании белков

Искусственный интеллект просто незаменим в исследовании белков. Алгоритм машинного обучения помогает ученым сортировать огромные объемы данных, которые возникают в процессе их работы, значительно сокращая время, затрачиваемое на обработку полученной информации.

Сортировка огромных объемов данных - это узкое место в исследованиях белков, в этой области критически важна технология редактирования генов CRISPR и полное понимание таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Теперь исследователи из Копенгагенского университета (UCPH) стали первыми в мире, кто использует искусственный интеллект для выполнения тяжелой работы - и делают это таким образом, чтобы обеспечить общие международные стандарты, делая передовую науку о белках более доступной.

Используя искусственный интеллект, исследователи UCPH решили проблему, которая до сих пор была камнем преткновения для важных исследований белков в динамике таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также в разработке устойчивой химии и новых технологий редактирования генов.

Анализ огромных массивов данных, собранных исследователями, когда они использовали микроскопию и технику smFRET, всегда был трудоемкой и сложной задачей, чтобы увидеть, как белки перемещаются и взаимодействуют с окружающей средой. В то же время задача требовала высокого уровня знаний. Следовательно, быстрое увеличение числа серверов и жестких дисков. Теперь исследователи из Департамента химии, Нано-научного центра, Центра исследований белков Novo Nordisk Foundation и Института Нильса Бора Копенгагенского университета разработали алгоритм машинного обучения для выполнения тяжелой работы.

«Мы привыкли сортировать данные, пока не зациклились. Теперь наши данные анализируются одним нажатием кнопки. И алгоритм делает это по крайней мере так же или лучше, чем мы. Это освобождает ресурсы для сбора большего количества данных, чем когда-либо прежде, и получения более быстрых результатов», - говорит Саймон Бо Дженсен, биофизик и аспирант кафедры химии и Нано-научного центра.

Алгоритм научился распознавать паттерны движения белков, что позволяет ему классифицировать наборы данных за секунды - процесс, на выполнение которого у экспертов обычно уходит несколько дней.

«До сих пор мы располагали множеством необработанных данных в виде тысяч шаблонов. Раньше мы проверяли их вручную, по одному. При этом мы становились "узким местом" в наших собственных исследованиях. Даже для экспертов, проводящих последовательную работу, снова и снова приходить к одним и тем же выводам сложно. В конце концов, мы люди, которые устают и склонны к ошибкам», - продолжает Дженсен.

Исследования взаимосвязи между перемещениями и функциями белков, проведенные исследователями UCPH, получили международное признание и необходимы для понимания того, как функционирует человеческое тело. Например, такие заболевания, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, вызваны скоплением белков или изменением их поведения.

Технология редактирования генов CRISPR, получившая в этом году Нобелевскую премию по химии, также основана на способности белков разрезать и сплавлять определенные последовательности ДНК. Когда исследователи UCPH, такие как Гильермо Монтойя и Никос Хатзакис, изучают, как происходят эти процессы, они используют данные микроскопии.

«Прежде чем мы сможем лечить серьезные заболевания или в полной мере использовать CRISPR, нам необходимо понять, как работают белки, мельчайшие строительные блоки. Именно здесь в игру вступают движение и динамика белков. И здесь наш инструмент очень помогает», - говорит Гильермо Монтойя, профессор Центра исследований белков Novo Nordisk Foundation.

Похоже, что исследователям белка со всего мира не хватало именно такого инструмента. Несколько международных исследовательских групп уже представили себя и проявили интерес к использованию алгоритма, пишет NewsMedical.

«Этот инструмент искусственного интеллекта является огромным преимуществом для отрасли в целом, потому что он обеспечивает общие стандарты, которых раньше не было, когда исследователям по всему миру нужно сравнивать данные. Ранее большая часть анализа была основана на субъективных мнениях о том, какие шаблоны были полезны. Они могут варьироваться от исследовательской группы к исследовательской группе. Теперь мы оснащены инструментом, который может гарантировать, что все мы придем к одним и тем же выводам», - объясняет директор по исследованиям Никос Хатзакис, доцент кафедры химии и аффилированный член. Профессор Центра исследований белков Ново Нордиск.

Он добавляет, что инструмент предлагает и другую перспективу: