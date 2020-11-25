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ФинУнивер и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft

25 Ноября 2020 369 0 Наука и технологии
ФинУнивер и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft

Финансовый университет при Правительстве РФ и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ при технологической поддержке Microsoft создали умного робота, предназначенного для сбора яблок. Причем, в отличие от зарубежных аналогов, новая разработка позывает более высокие результаты, а стоит в 7 раз дешевле. Согласно результатам тестирования, при использовании нового робота, сбор урожая увеличится на 30%.

Весной 2021 года российские фермеры смогут приступить к тестированию нового изобретения - умного робота для сбора яблок. Новый девайс разработали научная группа департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ и отдела интеллектуализации, автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производства Федерального научного агроинженерного центра ВИМ в технологическом партнерстве с Microsoft. 

Отечественная разработка не имеет себе равных по точности распознавания и сбора урожая. Специалистам удалось добиться высоких показателей: разработанный учеными ФинУнивера нейросетевой алгоритм, который использует робот, распознает более 97% и собирает до 90% яблок, доля же ошибок системы составляет всего 3,5%. Ни один зарубежный аналог не может похвастаться такой точностью и эффективностью. Максимальные показатели иностранных машин обнаруживают лишь около 85%, а собирают не более 75% плодов.

А вот стоимость российского робота снизилась в 7 раз, во многом благодаря использованию облака Microsoft Azure при обучении нейросетей, что значительно ускорило этот процесс. При этом робот способен решить важнейшие проблемы фермеров, включая недостаток рабочего персонала и увеличение доходов хозяйств.

Новый робот может использоваться в садоводческих хозяйствах, кроны деревьев в которых составляют порядка 1,5 – 2 м. Он оснащен захватами, специально разработанными экспертами Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, что позволяет сократить время сбора одного плода до 10 секунд и увеличить до 288 кг количество собираемых яблок за час. Создатели планируют провести испытания своего изобретения в крупнейших садоводческих хозяйствах России, после чего аппарат будет представлен на европейском рынке. Причем окупаемость робота для европейских ферм составить порядка одного года, российским же покупателям предоставят специальные льготные программы приобретения робота. 

Тем не менее ученые не станут останавливаться на достигнутом. Уже планируется разработка аппарата для сбора груш и томатов, а также возможность обучения робота мониторить урожайность и распознавать основные болезни культур.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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