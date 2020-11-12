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Как COVID-19 повлияет на наше следующее поколение?

12 Ноября 2020 71 0 Наука и технологии
Как COVID-19 повлияет на наше следующее поколение?

По словам исследователей USC, внутриутробное воздействие пандемии коронавируса может вызвать трудности в развитии и ускорить старение в грядущем столетии.

Согласно недавно опубликованному анализу исследователей Университета Южной Калифорнии (USC), воздействие COVID-19 может представлять риск для здоровья и старения людей, которые еще даже не родились.

Профессора университета Эйлин Кримминс и Калеб Финч из Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии, а также научный сотрудник Медицинской школы Кека Молли Истерлин отмечают, что к концу 2020 года от матерей, инфицированных COVID-19, может родиться около 300 000 детей. Еще миллионы людей родятся в семьях, которые испытали ужасный стресс и потрясения из-за пандемии, даже если они не были инфицированы сами, добавили авторы работы.

Хотя долгосрочные последствия COVID-19 для младенцев еще предстоит увидеть, исследователи могут найти некоторые выводы из прошлого, включая пандемию гриппа 1918 года и предыдущие коронавирусные заболевания, такие как SARS в 2002 году и MERS в 2012 году, говорит Калеб Финч.

«Пандемия гриппа 1918 года оказала долгосрочное воздействие на когорту, подвергшуюся воздействию в утробе матери, которая после 50 лет испытала более раннюю смертность среди взрослых и более высокий уровень диабета, ишемической болезни сердца и депрессии», - сказал он. «Не исключено, что пандемия COVID-19 также окажет долгосрочное воздействие на когорту, которая находилась внутриутробно во время пандемии, в результате воздействия материнской инфекции и/или стресса, вызванного пандемической средой».

Материнские вирусные инфекции могут поражать плод разными путями, от прямой передачи через плаценту до воспалительных реакций, которые нарушают внутриутробный метаболизм и отрицательно влияют на рост. Хотя прямая передача вируса от матери к плоду и тяжелые врожденные дефекты, по-видимому, были редкими во время предыдущих вспышек коронавируса, во время вспышек SARS 2002 года и гриппа H1N1 2009 года наблюдалось увеличение преждевременных родов и низкой массы тела при рождении, которые являются возможными последствиями увеличения воспаление.

Авторы пишут, что хотя исследования COVID-19 и беременности все еще находятся на начальной стадии, уже есть некоторые результаты, которые заслуживают более пристального внимания в ходе текущих исследований. Повышенная частота преждевременных родов может быть связана с инфекцией SARS-CoV-2 у матери, а другие исследования показывают, что тяжелое заболевание коррелирует с более высоким риском мертворождения. Другие потенциальные опасности, включая повышенный риск образования тромбов в результате беременности и тяжелой формы COVID-19, также требуют дальнейшего изучения.

«Мы предлагаем, чтобы охватить последствия заражения вирусом внутриутробно для развития детей и здоровья взрослых, когортные исследования COVID-19 рассматривали возможность немедленного сбора данных от матери, плода, новорожденного и плаценты», - сказала Молли Истерлин. «Эти исходные данные должны сопровождаться анализом роста и развития ребенка и непрерывным изучением здоровья, моделей поведения и когнитивных функций».

В дополнение к прямым рискам, связанным с инфекцией, пандемия COVID-19 также привела к повышению уровня стресса, безработицы, отсутствия продовольственной безопасности и домашнего насилия, а также к снижению или нарушению дородового ухода. По этим причинам исследователи предполагают, что когортные исследования также включают в себя неинфицированных матерей и детей, а также сравнивают когорту COVID-19 с детьми, родившимися до или после пандемии, и включают различные социально-экономические показатели, пишет EurekAlert.

«Включение информации о социальных и экономических стрессах позволит проводить сравнения между странами, принимающими разные меры по сокращению распространения вируса», - говорит профессор Кримминс. «Эти типы сравнений могут дать нам больше информации, помимо последствий COVID, например, социально-экономической и социальной политики, которая может снизить риск преждевременных родов».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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