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Новая эра персонализированной энергии. Ученые разработали инновационные солнечные элементы

2 Ноября 2020 76 0 Наука и технологии
Новая эра персонализированной энергии. Ученые разработали инновационные солнечные элементы

Корейские ученые создали инновационные прозрачные солнечные элементы, используя тонкие кремниевые пленки, с эффективным генерированием энергии.

Сегодня надвигающийся кризис изменения климата требует перехода от традиционных ископаемых видов топлива к эффективным источникам зеленой энергии. Это привело к тому, что исследователи начали изучать концепцию «персонализированной энергии», которая сделала бы возможным производство энергии на месте.

Например, солнечные элементы могут быть интегрированы в окна, автомобили, экраны мобильных телефонов и другие повседневные товары. Но для этого важно, чтобы солнечные панели были удобными и прозрачными. С этой целью ученые недавно разработали «прозрачные фотоэлектрические» (TPV) устройства - прозрачные версии традиционных солнечных элементов. В отличие от традиционно темных, непрозрачных солнечных элементов (которые поглощают видимый свет), TPV используют «невидимый» свет, который попадает в ультрафиолетовый (УФ) диапазон.

Обычные солнечные элементы могут быть «мокрого типа» (на основе раствора) или «сухого типа» (состоящие из полупроводников на основе оксидов металлов). Из них солнечные элементы сухого типа имеют небольшое преимущество перед солнечными элементами мокрого типа: они более надежны, экологичны и экономичны. Кроме того, оксиды металлов хорошо подходят для использования ультрафиолетового света. Однако, несмотря на все это, потенциал металлооксидных TPV до сих пор полностью не исследован.

С этой целью ученые из Инчхонского национального университета, Республика Корея, разработали инновационный дизайн устройства TPV на основе оксида металла. Они вставили ультратонкий слой кремния (Si) между двумя прозрачными металлооксидными полупроводниками с целью разработки эффективного устройства TPV. 

Профессор Джундонг Ким, возглавлявший исследование, объясняет: 

«Наша цель состояла в том, чтобы разработать прозрачный солнечный элемент с высокой мощностью, за счет внедрения ультратонкой пленки аморфного Si между оксидом цинка и оксидом никеля».

Эта новая конструкция, состоящая из пленки Si, имела три основных преимущества. Во-первых, это позволило использовать более длинноволновый свет (в отличие от обычных TPV). Во-вторых, это привело к эффективному сбору фотонов. В-третьих, это позволило ускорить перенос заряженных частиц к электродам. 

Более того, конструкция потенциально может генерировать электричество даже в условиях низкой освещенности (например, в пасмурные или дождливые дни). Ученые также подтвердили способность устройства генерировать электроэнергию, используя его для управления двигателем постоянного тока вентилятора.

Основываясь на этих выводах, исследовательская группа надеется, что вскоре станет возможна практическая применимость этой новой конструкции TPV, пишет EurekAlert. Что касается потенциальных применений, их много, как объясняет профессор Ким: 

«Мы надеемся расширить использование нашей конструкции TPV на все виды материалов, от стеклянных зданий до мобильных устройств, таких как электромобили, смартфоны и датчики». 

Помимо этого, команда рада вывести свой дизайн на новый уровень, используя инновационные материалы, такие как 2D-полупроводники, нанокристаллы оксидов металлов и сульфидные полупроводники. 

Как заключает профессор Ким: 

«Наши исследования необходимы для устойчивого зеленого будущего - особенно для подключения систем чистой энергии с минимальным или нулевым выбросом углерода».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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