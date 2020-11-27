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Жизнь в условиях низкой гравитации влияет на клетки на генетическом уровне

27 Ноября 2020 151 0 Наука и технологии
Жизнь в условиях низкой гравитации влияет на клетки на генетическом уровне

Британские ученые провели серию экспериментов на МКС, в которых пытались определить, как гравитация влияет на генетику червей. Исследования однозначно показали, что гравитация имеет серьезное влияет на гены.

Освоение космоса может иметь негативные последствия для живых организмов. К значительным побочным эффектам длительной невесомости относятся атрофия мышц и разрушение скелета. Другие заметные эффекты включают замедление функций сердечно-сосудистой системы, снижение выработки красных кровяных телец, нарушения баланса, нарушения зрения и изменения в иммунной системе.

Несомненно, космос творит с телом загадочные вещи. Многие исследования показывают клеточные изменения в спинном мозге, глазах и мозге, которые во многих случаях напоминают ухудшение состояния из-за болезней на Земле, особенно связанных со старением.

Новое исследование Университета Эксетера и генетической лаборатории НАСА, похоже, нашло ответ. Исследование может помочь понять, почему живые организмы, в том числе люди, физически умирают в космосе.

Исследование включает эксперимент с червями в космосе. Генетический анализ червей Caenorhabditis elegans на Международной космической станции показал «тонкие изменения» примерно в 1000 генах.

Ученые наблюдали сильные эффекты у некоторых генов, особенно среди нейронов. Это указывает на то, что жизнь в условиях низкой гравитации влияет на клетки на генетическом уровне.

Доктор Тимоти Этеридж из Университета Эксетера сказал:  

«Мы изучили уровни каждого гена в геноме червей и выявили четкую модель генетических изменений. Эти изменения могут помочь объяснить, почему тело плохо реагирует на космический полет. Это также дает нам некоторые терапевтические цели с точки зрения уменьшения этих последствий для здоровья, которые в настоящее время являются серьезным препятствием для исследования дальнего космоса».

Ученые подвергли червей воздействию низкой гравитации на Международной космической станции и высокой гравитации в центрифугах во время эксперимента.

Испытания с высокой гравитацией дали аналитикам больше информации о генетическом воздействии гравитации и позволили им искать потенциальные лекарства, используя высокую гравитацию в космосе, пишет TechExplrist.

Ведущий автор работы Крейг Уиллис из Университета Эксетера сказал:  

«Решающим шагом на пути к преодолению любого физиологического состояния является сначала понимание лежащего в его основе молекулярного механизма. Мы идентифицировали гены, которые играют роль в функции нейронов и клеточном метаболизме, на которые влияют гравитационные изменения. Эти черви обладают молекулярными сигнатурами и физиологическими особенностями, которые точно отражают наблюдаемые у людей, поэтому наши результаты должны послужить основой для лучшего понимания вызванного космическими полетами ухудшения здоровья млекопитающих и, в конечном итоге, людей».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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