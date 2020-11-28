Ученые обнаружили редчайшее растение в Норфолкском «пруду-призраке»

Одно из самых редких растений в Великобритании снова появилось после более чем столетнего укрытия. Растение, известное как трава-поли, было обнаружено на берегу старого пруда на сельскохозяйственных угодьях в Норфолке. Загадочный вид «воскрес из мертвых» после того, как семена, погруженные в грязь, были потревожены во время работ по восстановлению пруда. И ученые говорят, что усилия по восстановлению прудов могут привести к возвращению других давно забытых ботанических «драгоценных камней».

Карл Сэйер, профессор Университетского колледжа Лондона (UCL), наткнулся на новое растение, когда отправился осматривать пруд в Хейдоне в Норфолке вскоре после окончания первого национального карантина. Никогда раньше не видевший ничего подобного, он быстро сделал снимок, который отправил местному ботанику доктору Джо Парментер. Она определила это как трава-поли, одно из самых редких растений в Великобритании.

«Это действительно очень красиво», - говорит профессор Сэйер. «Мы нашли только горстку этих растений в пруду, но мы надеемся культивировать эту популяцию, поддерживать ее и расширять, теперь, когда мы знаем, что она есть».

Трава-поли - короткое однолетнее растение, вырастающее до 20 см в высоту.

Доктор Джо Парментер была в восторге от фотографии растения.

«Я никогда не ожидала увидеть это в Норфолке, это было совершенно необычно», - говорит она. «Я увидел фото и сразу подумала, я знаю, кто ты».

Последняя подтвержденная запись о траве-поли (Lythrum hyssopifolia) в Норфолке датируется более века назад. В других частях Великобритании это растение встречается в нескольких изолированных популяциях, растущих вокруг озер и на илистом открытом грунте.

В Хейдоне семена растения оставались закопанными в грязи, как «капсула времени». Когда ивы вырывали для восстановления пруда, это нарушало почву и пропустило свет, позволяя семенам прорасти.

«Здесь нет кислорода, ил очень темный и идеально подходит для консервирования семян», - говорит профессор Сэйер, который входит в исследовательскую группу UCL по восстановлению прудов. «Открытие показывает, что растения, которые считались вымершими, можно «оживить» при хорошей сохранности».

Столетия назад в Норфолке были тысячи прудов, но многие из них были заброшены и превратились в так называемые «пруды-призраки».

По словам исследователя UCL Хелен Гривз, в Норфолке могут быть и другие популяции этого растения, на которые до сих пор не обращали внимания.

«Может ли дальнейшая реставрация пруда вернуть больше растений?» - спрашивает она. «В любом случае, обнаружение этого элегантного маленького растения может стать важным и неожиданным новым направлением для нашего проекта Норфолкские пруды».

Доктор Парментер говорит, что этот год был «удивительным» для растений, сделавшим много необычных открытий. Частично она объясняет это пандемией, когда все больше людей гуляют по окрестностям, пишет BBC.