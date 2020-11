Самые глубокие части океанов Земли наполнены токсичной ртутью

Новое исследование американских ученых показывает, что самые глубокие участки океанов Земли загрязнены ртутью, созданной в результате деятельности человека. Эксперты говорят, что ртуть, вероятно, всасывается рыбами у поверхности, а затем, когда эти рыбы умирают, они уносят токсичное вещество глубоко на дно океанов.

Это неоспоримый факт, что человечество несет ответственность за быстро меняющийся климат, а что касается мусора, то вы можете найти искусственный мусор в каждом уголке земного шара и даже в космосе. Новое исследование показывает, что склонность человечества к распространению грязи распространяется даже на самые глубокие уголки океана, куда люди даже не могут ступить.

В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи показывают, что высокие уровни ртути были обнаружены в океанических желобах, таких как Марианская впадина, которая является самым глубоким местом во всех океанах. Эта ртуть возникла в результате загрязнения человеком путем сжигания ископаемого топлива, но как она попала в место, куда люди даже не могут попасть, не говоря уже о том, чтобы выжить?

Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета, предполагает, что высокие уровни токсичной ртути происходят из рыбы, находящейся у поверхности. Эти существа подвержены человеческому загрязнению в результате сжигания ископаемого топлива и другой деятельности человека и постепенно накапливают в себе смертоносные уровни ртути. Когда эти рыбы умирают, они тонут и доставляют этот вредный материал в недоступные человеку районы.

«Было широко распространено мнение, что антропогенная ртуть в основном ограничена верхними слоями океана в 1000 метров, но мы обнаружили, что, хотя некоторая часть ртути в этих глубоководных желобах имеет естественное происхождение, вполне вероятно, что большая часть ее поступает от деятельности человека», - говорится в заявлении ведущего автора исследования Джоэла Блюма.

Это вторая исследовательская работа, в которой проводится связь между антропогенным загрязнением и накоплением ртути на морском дне. В другой работе, опубликованной еще в июле, предполагается, что ртуть попадает на дно океана через крошечные частицы, которые постепенно тонут. Эта новая статья предлагает другое, но также вполне правдоподобное объяснение в виде мертвой рыбы, наполненной ртутью с тех пор, как они были у поверхности, опускающейся на дно океанских траншей и уносящей с собой свой токсичный груз, пишет BGR.