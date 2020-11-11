Самое засушливое место на Земле помогает в поисках жизни на Марсе

В течение следующих нескольких лет Марс посетит три новых вездехода. Как и их предшественники, эти роботизированные миссии будут исследовать поверхность в поисках свидетельств прошлой и настоящей жизни. Но даже после многих лет исследований остается важный вопрос: где лучше всего искать?

На сегодняшний день все попытки найти доказательства существования жизни на поверхности ни к чему не привели из-за того, что окружающая среда Марса чрезвычайно холодная, высушенная и облученная. Согласно новому исследованию международной группы исследователей под руководством Корнельского университета и Центра астробиологии в Мадриде, пустыня Атакама в горах Чили может дать ответ.

Расположенная на севере Чили на высоте от 2400 до 4800 метров пустыня на плато Атакама является самым засушливым регионом на планете. Из-за возвышенности и незначительной облачности этот регион является идеальным местом для астрономических исследований, поэтому Европейская южная обсерватория (ESO) управляет здесь тремя основными обсерваториями - Ла Силья, Параналь и Льяно-де-Чайнантор.

На этих объектах размещены одни из самых впечатляющих телескопов в мире, такие как телескоп TRAPPIST, Очень большой телескоп (VLT), Большая миллиметровая решетка Атакамы (ALMA) - и скоро появится долгожданный чрезвычайно большой телескоп ESO (ELT). Кроме того, естественная засушливость Атакамы делает ее хорошим аналогом Марса, где условия также чрезвычайно засушливые.

Некоторое время ученые знали, что Марс не всегда был таким. Примерно 4 миллиарда лет назад у него была более плотная и теплая атмосфера, которая позволяла жидкой воде течь по его поверхности. К сожалению, Марс медленно терял свою атмосферу, в результате чего большая часть этой воды терялась в космосе. То, что осталось там сегодня, в основном ограничено полярными ледяными шапками или спрятано под землей.

Если бы жизнь когда-то существовала на Марсе, она тоже ушла бы под землю и могла бы существовать до сих пор. По этой причине д-р Армандо Азуа-Бустос из Центра астробиологии и д-р Альберто Г. Фэйрен (приглашенный ученый из Корнелла и научный сотрудник-нерезидент НАСА) возглавили международную группу по изучению влажных глинистых отложений под поверхностью.

Исследователи собирают образцы с поверхности пустыни Атакама в Чили, уходя на несколько сантиметров в землю. Эти отложения, расположенные на глубине около 30 см под землей, содержат различные популяции микробов. Более того, они похожи на глины, найденные под поверхностью Марса, которые будут легко доступны для будущих вездеходов.

Доктор Фэйрен объясняет:

«В глинах обитают микроорганизмы. Наше открытие предполагает, что нечто подобное могло произойти миллиарды лет назад на Марсе. Если микробы все еще существуют сегодня, последняя возможная марсианская жизнь все еще может покоиться там».

Слой глины был раскопан в районе Юнгай пустыни Атакама, возможной и ранее не зарегистрированной среде обитания микробов. Именно здесь они обнаружили не менее 30 видов сололюбивых метаболически активных бактерий и архей (одноклеточных организмов). Это открытие подкрепляет теорию о том, что на Марсе могли быть подобные защищенные жилые ниши под поверхностью, особенно в течение первого миллиарда лет его истории.

Марсоход НАСА Perseverance и марсоход китайской миссии Tianwen-1 приземлится на Марс в феврале 2021 года. Марсоход ЕКА Rosalind Franklin, запуск которого был отложен на 2022 год (из-за пандемии COVID-19), прибудет к 2023 году. Задача трех из этих миссий - поиск биомаркеров в подземных залежах глин, которые будут для них легко доступны.

В этом заключается ценность использования земной среды, аналогичной марсианской, для исследования результатов, предсказываемых на Марсе.

Доктор Фэйрен резюмировал:

«Исследование помогает направлять поиск, сообщает, где искать и какие инструменты использовать в поисках жизни. Вот почему так важны глины. Они очень хорошо сохраняют органические соединения и биомаркеры, и их много на Марсе».

В ближайшие несколько лет научные исследования на Марсе выйдут на совершенно новый уровень. Отсюда одно из двух: либо человечество получит убедительные доказательства существования жизни за пределами Земли, либо нет. Любая перспектива требует, чтобы мы продолжали исследования, чтобы мы могли узнать все, что можем, о том, где и как появилась жизнь в Солнечной системе, пишет UniverseToday.