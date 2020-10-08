Жизнь с манипулятором: как его узнать и что потом делать

Отношения с близкими людьми – очень тонкая вещь, особенно при том воспитании, которое мы получаем. Ведь большинству из нас с детства внушают: уступай, помогай, заботься, ищи проблемы в себе. В таких условиях очень тяжело отстаивать собственные интересы и границы, особенно с теми, кого любишь – родителями, супругами, близкими друзьями. Одна из моих клиенток так описывала отношения с мужем: она никогда и ничем не могла ему угодить, по любому поводу следовало наказание молчанием, она постоянно чувствовала себя плохой и виноватой – но, когда она предложила расстаться, он заявил, что жить без нее не может и покончит с собой. И действительно предпринял попытку демонстративного суицида, которая закончилась несколькими днями в больнице, но в ее душу вселил леденящий страх, что если она разорвет эти отношения, то потом придется всю жизнь корить себя за смерть человека.

Таких людей часто называют энергетическими вампирами: они буквально пьют кровь из близких, лишая их уверенности, покоя, чувства собственного достоинства, радости жизни. Мастерски манипулируя чужими эмоциями, они постепенно сводят чувства жертв по отношению к самим себе до спектра из двух ощущений – вины и ненависти. При этом опознать манипулятора на ранней стадии часто очень сложно. Если речь идет о родителях, то проблема в том, что дети склонны не подвергать сомнению слова и поступки отцов и матерей – так что зачастую, даже став взрослыми, они не могут осознать наносимый им вред. Они искренне полагают, что такое поведение родителей нормально. Если же мы говорим о супругах, то здесь все тоже непросто: моральное насилие, как и физическое, никогда не начинается с первой встречи.

Хороший манипулятор отлично понимает, что должен сперва приманить и подкормить жертву чувством защищенности, безусловной любви, понимания. И лишь когда вы расслабитесь и не будете ждать подвоха, начнется самое страшное – причем это страшное опять же почти невозможно опознать сразу. Ну, подумаешь – раскритиковал немного манеру одеваться. Подумаешь – пообещал что-то сделать и не сделал, а когда вы рассердились – замолчал и вынудил вас же извиняться. Посмотрел глазами щеночка, когда выяснил, что вы собираетесь встретиться с друзьями, и сказал: «Разве тебе со мной скучно?» - ерунда, неважно, это просто такая сильная любовь. Он не может без вас. Вы –центр его мира. Приятно, не правда ли? Но это ощущение исключительности – просто сыр в мышеловке: прощая такие вещи, находя им оправдание, вы подходите все ближе и ближе к опасности.

Поверьте, она не замедлит явиться. Манипуляторы очень быстро отсекают свои жертвы от любых социальных связей, сперва уговаривая, а потом и требуя, чтобы все свободное время проводили только с ними. Постоянными критическими замечаниями, которые с каждым разом становятся все грубее, они лишают близких уверенности в себе, внушая взамен чувство никчемности, ненужности никому в целом свете. Что бы вы ни делали – манипулятор даст вам понять, что вы делаете это плохо, что вы несовершенны и нуждаетесь в исправлении. Но исправиться вам не удастся, поскольку никакие ваши старания не будут достаточны. Напротив: чем больше вы будете пытаться заслужить любовь, одобрение и внимание, тем более жестоким и пренебрежительным будет отношение манипулятора. Вас будут постоянно сравнивать с другими людьми – разумеется, не в вашу пользу. И все эти чудовищные вещи манипулятор будет оправдывать… вашим ужасным поведением. Это вы виноваты во всем переменах в его характере, в его плохом настроении, в том, что он не хочет проводить с вами время. Ведь вы плохо выглядите, слишком много или слишком мало работаете, не уделяете ему внимания – вы его не любите!

Последний аргумент, как правило, оказывает на жертву убойное воздействие: хочется доказать, что все не так, хочется все исправить – и прежде всего себя. Круг замыкается, все повторяется сначала, и так продолжается до тех пор, пока человек не оказывается на грани нервного срыва. При этом надо учитывать, что многие манипуляторы, начав с психического насилия, рано или поздно переходят к насилию физическому. Но даже если этого не происходит, вина, страх, неуверенность, чувство собственной ничтожности и непривлекательности разрушают душу с такой же верностью, как постоянные побои разрушили бы тело. Поэтому способ спасения в таких случаях ровно один - бежать как можно дальше. Правда, для этого надо хотя бы осознать, что с вами происходит. Помните: настоящая любовь и забота не уничтожают человека, а дают ему крылья. Постоянно говорить близкому о его недостатках, внушать мысль о том, что он никому в мире не нужен, угрожать уходом или пытать ледяным молчанием ради того, чтобы человек поступился собой и сделал все так, как надо кому-то другому – это не любовь. Это жестокая игра на основной нашей потребности – быть принятыми. Слова «я покончу с собой, если ты не останешься со мной» - тоже не любовь. Это грубая, бесчестная манипуляция чувством вины. Это насилие.

Человек, который любит, не причиняет боли и вреда. Если он так делает – значит, руководствуется чем угодно, только не любовью. Это первое и главное, что нужно понять. Не обращайте внимания на красивые слова. Смотрите на дела, прислушайтесь к тому, как они отдаются в вашей душе – и если эхом поступков вашего близкого оказываются ярость, обида и вина, значит, с вами поступают плохо и пора защищаться. В этой точке не имеет никакого значения, намеренно или нечаянно вас принижали и оскорбляли: манипуляторы порой отступают перед чужим гневом и говорят «я не специально» - однако чаще всего это лишь еще одна уловка, способ сделать жертву виноватой. Не поддавайтесь. Вы вправе высказать свое недовольство и требовать уважения к себе.

Если манипулятор не готов отступить, если он втягивает вас в скандал, то постарайтесь не давать ему ожидаемой реакции. Наши близкие знают нас, как никто: манипулятор бьет в больные места, заранее ожидая слез, оправданий или приступа ярости. Вместо этого вы можете спокойно сказать, что хотите закончить этот разговор, поскольку не видите в нем смысла. Второй вариант – поблагодарить за заботу и опять же прекратить разговор: тогда манипулятор тоже не получит то, чего хотел, и при этом ощутит смятение от явного сопротивления жертвы. Третий способ – это задать прямой вопрос о том, для чего вообще был затеян разговор, из которого следует, что партнер глубоко недоволен вашим внешним видом, карьерными успехами или желанием проводить время с друзьями. Все это так или иначе дает манипулятору понять: «Я тебя вижу. Я вижу, что ты делаешь. Я не поддамся».

Эти способы хороши, когда вы все еще не уверены в том, что близкий человек систематически и намеренно на постоянной основе подрывает ваше психическое здоровье. Шанс на это имеется – поскольку в нашем обществе бытует представление, что в «улучшаторстве» других людей нет ничего зазорного: мол, если прямо указать человеку на его проблему, ему будет проще ее решить. Однако, когда партнер – личность зрелая и самодостаточная, после откровенного разговора на эту тему подобные попытки прекращаются. Если же супруг – нарцисс, помешанный на идее того, что все вокруг плохи и лишь он один идеален, то здесь мало что можно сделать. Совместные визиты к психологу не помогут – да манипулятор и не согласится работать над собой и над отношениями. Скорее он отправится искать новую жертву, которой будет рассказывать о своей неземной любви и жаловаться на своих ужасных бесчувственных бывших. Это один из вернейших признаков манипулятора – он никогда не признает, что проблема была с ним, а не с другими. Он никогда не исправится. Поэтому не пытайтесь «починить» отношения с манипулятором – они прекрасно работают, но так, как это нужно ему. Вам же необходимо собраться с силами, возможно, найти поддержку психотерапевта – и, разрушив эти отношения до основания, вырваться на свободу. Это может занять немало времени – в приведенном в начале данной статьи примере мы работали несколько месяцев, прежде чем женщина решилась на разрыв. А ее муж, предприняв несколько попыток разрушить ее жизнь разными путями, через несколько месяцев объявил о предстоящей новой женитьбе.