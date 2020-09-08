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Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат

8 Сентября 2020 395 0 Экономика
Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат

Росстат и Федеральная налоговая служба разошлись в оценке того, какие зарплаты получают россияне и какой на самом деле уровень безработицы в России. На нестыковку в официальной статистике обратили внимание эксперты Центра развития Высшей школы экономики в «Комментариях о государстве и бизнесе». По данным Росстата, заработные платы в апреле-июне, когда страна пережила остановку экономки, не только не упали, но даже выросли на 4,9% по отношению к январю-марту. Однако данные Налоговой говорят о потере 10,3% поступлений от НДФЛ (налога с зарплат) во втором квартале. Эксперты очень мягко охарактеризовали ситуацию – она «вызывает вопросы относительно статистики заработной платы».

Статистика из параллельной реальности

  • Россияне, которые говорят о падении доходов на треть, а то и вполовину из-за карантина, живут не в той стране, в которой статистическими расчетами занимается Росстат. По данным ведомства, подчиненного Минэкономразвития, зарплаты россиян снизились в апреле на 3,2%, а в мае и июне выросли на 2,9% и 2,7% соответственно. По итогам квартала они увеличились на 4,9% относительно января-марта. То есть россияне стали получать больше, чем до кризиса. С учетом инфляции реальные зарплаты выросли на 3,3% за квартал и на 1,6% в годовом выражении.
  • Эти цифры будет приводить президент, доказывая, что его правительство блестяще справилось с кризисом и обеспечило рост реальных доходов россиян, тогда как в странах загнивающего Запада все гораздо хуже. Но одно дело статистика, нарисованная на бумаге, другое – реальные деньги на счетах казначейства. С ними как раз проблема. Налоговая недосчиталась поступлений от НДФЛ на 10,3% по сравнению с первым кварталом. Падение в апреле было в 18,6%, в мае – 19,3%, а в июне они выросли всего на 2,9%.
  • Безусловно, власти дали льготы по НДФЛ, но только для индивидуальных предпринимателей, которых было 3,4 млн человек на 1 апреля. Согласно Росстату, эта группа экономических субъектов вообще почти ничего не потеряла в разгар кризиса - доходы за второй квартал составили 2,827 трлн руб., на 35 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее.
  • Если взять данные Росстата, то фонд оплаты труда в России в целом вырос на 235 млрд руб., до 9,445 трлн. Но Налоговая говорит об обратном – он сократился на 950 млрд руб. Даже если учесть, что Росстат берет в расчет другие доходы россиян, например от собственности, его цифра не согласуется с реальностью. Общие денежные доходы физлиц упал на 734 млрд руб., до 14,464 трлн руб.
  • Из этого следует, что Росстат увидел 831 млрд руб., которые проглядела Налоговая. При этом серьезное противоречие заложено в данные самого же Росстата о росте зарплат и одновременно масштабном росте безработицы. В ведомстве не обратили внимания на многочисленные опросы граждан, свидетельствующее о потере дохода или его серьезном сокращении.
  • Опрос НИУ ВШЭ в мае-июне показал, что 23% респондентов потеряли часть зарплаты, 15% полностью лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день, 12% были отправлены в вынужденный отпуск. По результатам опроса «Левада-центра» в апреле-июне 31-32% респондентов потеряли часть зарплаты, 26% рассказали о сокращениях в компаниях, где они работают.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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