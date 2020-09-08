Власти нашли у россиян 1 трлн рублей «скрытых» зарплат 395 0 Экономика

Росстат и Федеральная налоговая служба разошлись в оценке того, какие зарплаты получают россияне и какой на самом деле уровень безработицы в России. На нестыковку в официальной статистике обратили внимание эксперты Центра развития Высшей школы экономики в «Комментариях о государстве и бизнесе». По данным Росстата, заработные платы в апреле-июне, когда страна пережила остановку экономки, не только не упали, но даже выросли на 4,9% по отношению к январю-марту. Однако данные Налоговой говорят о потере 10,3% поступлений от НДФЛ (налога с зарплат) во втором квартале. Эксперты очень мягко охарактеризовали ситуацию – она «вызывает вопросы относительно статистики заработной платы».