Экономика России снова упала. В первом квартале потеряла еще 1% ВВП
18 Мая 2021 379 0 Экономика
Росстат продолжит писать хронику пикирующей экономики в первом квартале 2021 года. За январь – март экономика России сократилась еще на 1% ВВП, несмотря на заявления президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина о ее восстановлении. Однако падение оказалось меньше, чем ожидали в Минэкономразвития, где прогнозировали сокращение на 1,3%. Оживление произойдет во втором квартале, но только за счет сильного провала прошлого года.
Свободное падение экономики
- Российская экономика не подает признаков восстановления. Согласно данным Росстата, в первом квартале экономика сократилась еще на 1% ВВП после падения на 3% в 2020 году. Это лишь немного лучше, чем ждали в Минэкономразвития.
- По всем ключевым показателям у России минус: пассажирооборот сократился на 34%, добыча полезных ископаемых – на 7,3%, объем платных услуг россиянам – на 4,3%, розничный товарооборот – на 1,6%. Последние два пункта не могли вырасти – до этого Росстат сообщал о падении реальных располагаемых доходов россиян на 3,6%. Добыча полезных ископаемых не растет, в свою очередь, из-за соглашения ОПЕК+.
- Рост наблюдается в основном в сфере ЖКХ благодаря росту тарифов: в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – плюс 11,9%. Также рост отмечается в обеспечении электрической энергией, газом и паром – плюс 9,6%. Растет и оптовый товарооборот (на 4,2%), а также обрабатывающие производства (на 0,9%).
- Росстат подчеркивает – это предварительная оценка ВВП. Полная оценка появится 15 июня и не исключено, что падения экономики в ней не будет вовсе, так как ведомство часто задним числом, когда это теряет актуальность, улучшает показатели (так, например, доходы россиян в 2020 году сначала упали на 3,5%, а потом – 3%).
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- В первом квартале 2020 года экономика России выросла на 1,4%, а во втором, когда объявили «нерабочие дни с сохранением заработной платы», упала на 7,8%. В третьем падение составило 3,5%, а в четвертом – 1,8%. Некоторые эксперты ждут роста экономики во втором квартале 2021 года на 8,5-9,5% (после провала на 7,8% в прошлом году). То есть экономика в реальном выражении вырастет на 0,7-1,7%, что довольно большой разброс. Однако, по прогнозу Минэкономразвития, экономика в этом году не восстановится до уровня 2019 года – она вырастет на 2,9% при благоприятном сценарии.
Написать комментарий