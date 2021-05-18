Экономика России снова упала. В первом квартале потеряла еще 1% ВВП 379 0 Экономика

Росстат продолжит писать хронику пикирующей экономики в первом квартале 2021 года. За январь – март экономика России сократилась еще на 1% ВВП, несмотря на заявления президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина о ее восстановлении. Однако падение оказалось меньше, чем ожидали в Минэкономразвития, где прогнозировали сокращение на 1,3%. Оживление произойдет во втором квартале, но только за счет сильного провала прошлого года.