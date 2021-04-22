Доходы россиян и экономика не восстановятся в этом году. МЭР понизило прогноз
22 Апреля 2021 218 0 Экономика
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту экономики и доходов россиян в 2021 году в сторону понижения. Согласно скорректированному документу, после падения на 3% в прошлом году в этом экономика вырастет на 2,9%. При этом доходы россиян отыграют 3% из потерянных 3,5% по итогам 2020 года. Более низкими оказались и ожидания от роста в 2022-м и 2023 годах, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз.
«Идем по траектории, которая ожидалась»
- Министерство экономического развития пересмотрело свой прогноз социально-экономического развития России на три ближайших года. По всем ключевым показателям ожидания министерства ухудшились, пишет ТАСС. Важно, что на основе прогноза МЭР правительство верстает бюджет. В этом году оно исходило из роста экономики на 3,3% ВВП при цене на нефть 45,3 доллара за баррель.
- В пересмотренном документе ожидаемая цена нефти повышена до 60,3 доллара за баррель. Однако экономика увеличится всего на 2,9% ВВП. В 2022 году нефть будет стоить 56,2 доллара, а рост составит 3,2% (раньше было 3,4%). Другими словами, дорогая нефть не поможет экономике восстанавливаться и расти. Источник в МЭР объясняет это тем, что в 2020 году экономика показала результат сильнее ожиданий – спад составил всего 3%, поэтому «часть отскока перенесена была на 2020 год». Восстановление не завершено, но «в целом мы идем по той траектории, как и предполагали».
- Рублю высокие нефтяные цены тоже не будут опорой: МЭР прогнозирует средний курс доллара на уровне 73,3 руб., хотя до этого ждало доллар по 73 руб. Не будет российская валюта укрепляться и в следующие два года – она останется в диапазоне 71-72,6 руб. за доллар. «Это все психология», – сказал источник ТАСС в министерстве по поводу текущего ослабления рубля – к концу года он вернется к «фундаментальным» значениям.
- Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом инфляции) вырастут в 2021 году на 3%, но прогноз по зарплатам снижен с 2,2% до 2%. Падение 2020 года на 3,5% будет отыграно только в 2022-м, ожидают в МЭР. Очевидно, что доходам будет мешать рост инфляции выше ожиданий – цены бьют пятилетние рекорды. Изначально МЭР прогнозировало рост цен на 3,7% в этом году, но теперь увеличило прогноз до 4,3%. Справиться с инфляцией Центробанку удастся лишь в 2022 году. Объясняют это в министерстве «давлением на мировых рынках».
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- Однако в МЭР подчеркивают, что если бы правительство не замораживало цены на сахар и подсолнечное масло, то инфляция выросла бы не на 4,3% за год, а на 4,6%. Независимые эксперты, к слову говоря, не видят даже заморозки цен на сахар и подсолнечное масло – цены на них растут.
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