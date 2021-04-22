Доходы россиян и экономика не восстановятся в этом году. МЭР понизило прогноз 218 0 Экономика

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту экономики и доходов россиян в 2021 году в сторону понижения. Согласно скорректированному документу, после падения на 3% в прошлом году в этом экономика вырастет на 2,9%. При этом доходы россиян отыграют 3% из потерянных 3,5% по итогам 2020 года. Более низкими оказались и ожидания от роста в 2022-м и 2023 годах, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз.