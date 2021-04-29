Данные о доходах россиян, отложенные перед посланием Путина, показали их падение на 3,6%
29 Апреля 2021 185 0 Экономика
Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян в январе-марте 2021 года. Они были неожиданно отложены перед посланием президента Владимира Путина федеральному собранию 21 апреля. Теперь становится понятно, почему это было сделано – в первом квартале этого года доходы россиян снизились на 3,6%. Зато Росстат пересмотрел показатель за 2020 год – россияне во время пандемии обеднели не на 3,5%, а только на 3%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Доходы продолжили падать
- 20 апреля Росстат изъял из доклада о «Социально-экономическом положении России» блок данных о доходах населения. Он сделал это за день до послания федеральному собранию президента Путина. Точно такая же ситуация была в 2018 году перед посланием главы государства. Как и два года назад, в этот раз запоздалая публикация данных показала резкое падение доходов граждан.
- В январе-марте 2021 года реальные располагаемые доходы (с учетом инфляции) упали на 3,6%, пишет РБК со ссылкой на Росстат. При этом по отношению к четвертому кварталу 2020 года доходы обрушились на 27%.
- Росстат зафиксировал сокращение социальных выплат в структуре доходов граждан – с 22,1% до 21,7%. Это означает, что россияне больше не получают поддержку от властей в связи с пандемией. Также упала доля предпринимательских доходов – с 5,9% до 5,7% (не удивительно при падении зарплат в МСП на 17%), что говорит об одном – бизнес после пандемии так и не восстановился.
- А вот доля официальных зарплат на средних и крупных предприятиях выросла с 45,8% до 46,8%. (Путин, между тем, поручил ужесточить уголовное наказание за «серые» зарплаты). Доходы на душу населения в январе-марте выросли на 3%, до 32,6 тыс. руб., а всего россияне получили 14,3 трлн руб. доходов за три месяца.
- Кроме этого, Росстат задним числом, как он это делает последнее время, повысил доходы россиян в 2020 году – теперь официально провал составил не 3,5%, а 3%. Для россиян это не имеет значения – денег больше не становится от пересмотра статистики, а вот для властей это важно. После переписывания показателя россияне стали беднее по сравнению с 2013 годом не на 10,6%, а «всего» на 10,1%.
- Путин в послании федсобранию обошел молчанием реальные цифры падения доходов россиян. «Реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло», – сказал глава государства. Расчет властей идет на более низкую базу во втором и третьем квартале – в 2020 году в эти месяцы доходы падали наиболее драматично, до 7,5%. Так что уже в июле Росстат будет отчитываться о росте доходов. По итогу года они должны вырасти на 3%, обещает Минэкономразвития в прогнозе.
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- Вместе с тем глава Минэкономразвития, которому подчинен Росстат, потребовал «модернизировать» статистику по доходам россиян. Эта информация крайне «чувствительна» и статистическая служба должна изменить методику, чтобы учитывать все доходы, сказал Максим Решеткников. В 2018 году статистику уже «модернизировали», после чего доходы граждан немного увеличились – с 2014 по 2018 год падение сократилось с 10,2% до 8,3%. Власти намерены и дальше «наверстывать отставание».
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