Данные о доходах россиян, отложенные перед посланием Путина, показали их падение на 3,6% 185 0 Экономика

Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян в январе-марте 2021 года. Они были неожиданно отложены перед посланием президента Владимира Путина федеральному собранию 21 апреля. Теперь становится понятно, почему это было сделано – в первом квартале этого года доходы россиян снизились на 3,6%. Зато Росстат пересмотрел показатель за 2020 год – россияне во время пандемии обеднели не на 3,5%, а только на 3%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.