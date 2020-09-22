ЦБ девальвирует рубль. На это есть две причины 2001 1 Экономика

Центробанк России взял курс на ослабление рубля еще в августе – тогда он объявил, что 185 млрд руб., которые у него остались от продажи Сбербанка он будет распродавать на бирже в течение 3-х осенних месяцев. Это решение сократило поддержку рубля в десятки раз по сравнению с мартом и апрелем – до 2,1 млрд руб. в день. При этом было понятно – именно осенью рубль будет испытывать максимальное давление. Речь не о гипотетических санкциях Запада, которые уже не играют никакой роли, а о процессах куда более тяжелых и структурных – Россия начала тратить больше валюты, чем зарабатывать на экспорте. Дефицит долларов станет ключевым фактором девальвации рубля до 80 руб. за доллар и выше. Но властям слабый рубль на руку – правительство сможет за счет скудных валютных поступлений от экспорта закрыть дефицит федерального бюджета в 4,7 трлн руб.