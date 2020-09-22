ЦБ девальвирует рубль. На это есть две причины
Центробанк России взял курс на ослабление рубля еще в августе – тогда он объявил, что 185 млрд руб., которые у него остались от продажи Сбербанка он будет распродавать на бирже в течение 3-х осенних месяцев. Это решение сократило поддержку рубля в десятки раз по сравнению с мартом и апрелем – до 2,1 млрд руб. в день. При этом было понятно – именно осенью рубль будет испытывать максимальное давление. Речь не о гипотетических санкциях Запада, которые уже не играют никакой роли, а о процессах куда более тяжелых и структурных – Россия начала тратить больше валюты, чем зарабатывать на экспорте. Дефицит долларов станет ключевым фактором девальвации рубля до 80 руб. за доллар и выше. Но властям слабый рубль на руку – правительство сможет за счет скудных валютных поступлений от экспорта закрыть дефицит федерального бюджета в 4,7 трлн руб.
Заработают для бюджета на девальвации
- В августе ЦБ сделал две вещи, которые были напрямую взаимосвязаны. Во-первых, объявил о сокращении продажи валюты на бирже до 2,1 млрд руб. в день. Эту валюту ЦБ получил от передачи контрольного пакета Сбербанка правительству и мог свободно тратить ее для поддержки рубля. Но часть ее он предпочел зачислить в резервы, а часть – 185 млрд в рублевом эквиваленте – растянуть на три месяца.
- Во-вторых, ЦБ начал занимать на внешних рынках для покрытия дефицита платежного баланса. Разрыв между доходами от экспорта и расходами на импорт неожиданно составил 1,3 млрд долларов в пользу импорта. Это подтолкнуло ЦБ занять 1,4 млрд на внешних рынках, чтобы покрыть возникший разрыв. Регулятор мог пустить на это резервы, но предпочел иностранный кредит, чтобы сохранить объем резервов неизменным.
- Таким образом, уже в августе прогноз ЦБ о подступающем валютном голоде начал реализовываться. В 2020 году из-за падения доходов от экспорта нефти на 40% профицит торгового баланс сократится с 165 млрд долларов до 58 млрд. При этом отток капитала уже отнял от этого профицита 37 млрд долларов, а еще предстоят выплаты по долгам на 38 млрд долларов и оплата услуг на 18 млрд. Итого Россия потратит на 25 млрд долларов больше, чем заработает. И это предварительная оценка.
- Из резервов ЦБ рассчитывает потратить около 18 млрд долларов, чтобы поддержать баланс. Но также надеется на приток 6 млрд долларов иностранных инвестиций в российский долг, хотя за 8 месяцев иностранцы вложили в Россию всего 1,5 млрд. Соответственно, пока России не хватает 5,5 млрд долларов для сведения концов с концами. Их можно покрыть за счет увеличение трат резервов, но ЦБ в этом не заинтересован.
- Дело в том, что Минфину необходимо закрыть дефицит бюджета на 4,7 трлн руб. Поскольку экономика пребывает в глубоком кризисе и собираемость налогов упала, Минфин может надеяться только на экспортеров сырья, но и их выручка сильно сократилась. В этой связи показательно то, что в сентябре перед началом налогового периода (с 20 по 25 число) рубль слабел. Тем самым создавались благоприятные условия обмена скудной экспортной выручки на больший объем рублей (около 1 трлн руб.), чтобы затем выплатить их в бюджет.
- Как говорил президент Путин, чем дороже доллар, тем больше у России рублей от экспорта. Он недоговаривал, что тем беднее становятся и россияне, которые зависят от импорта во всех сферах своего потребления. Но правительству абсолютно безразличны доходы граждан, которые оно спокойно уронило на 8% во втором квартале 2020 года и не повело бровью.
- Из всего этого следует, что ЦБ, отчаявшись привлечь иностранных инвесторов в российский госдолг, не будет препятствовать падению рубля. В итоге российская валюта может ослабеть еще на 10-15 руб. по отношению к доллару. ЦБ будет только рад, поскольку это ударит по импорту и сократит разрыв в платежном балансе, а Минфин получит свои 4 трлн руб. до конца года от сократившихся экспортных доходов. Плохо будет только россиянам, чей жизненный уровень снова упадет.
Написать комментарий
почему ЦБ будет только рад, если это ударит по импорту ? ведь импортируют не только овощи и фрукты... импорт запчастей и высокоточных механизмов , электроники и пр. кто то должен делать и этот кто то не всегда богатый олигарх.