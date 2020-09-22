Зарплаты выросли на фоне падения экономики. Зачем россиянам врут 301 0 Экономика

Российские власти пытаются найти повод для оптимизма в удручающей статистике по экономике, но получается крайне неубедительно. Экономика так и не восстановилась после карантина и почти все ключевые отрасли демонстрируют падение. Как результат, безработица выросла до 4,8 млн человек, что власти признают, но парадоксальным образом фиксируют рост зарплат – на 5,7%. Эксперты не находят подтверждения этой цифре.