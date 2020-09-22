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Зарплаты выросли на фоне падения экономики. Зачем россиянам врут
22 Сентября 2020 301 0 Экономика
Российские власти пытаются найти повод для оптимизма в удручающей статистике по экономике, но получается крайне неубедительно. Экономика так и не восстановилась после карантина и почти все ключевые отрасли демонстрируют падение. Как результат, безработица выросла до 4,8 млн человек, что власти признают, но парадоксальным образом фиксируют рост зарплат – на 5,7%. Эксперты не находят подтверждения этой цифре.
Зарплаты чудесным образом растут, когда все падает
- Самочувствие российской экономики оставляет желать лучшего и данные о ней власти продолжают публиковать поздно вечером, чтобы избежать широкой огласки очередных «достижений». В новой порции неутешительной информации от Минэкономразвития можно увидеть, что экономика России так и не вышла на траекторию восстановления после карантина. В августе падали почти все отрасли, кроме нефтегазовой, отмечает Минэкономразвития в докладе «Картина экономики».
- Обрабатывающая промышленность просела с минус 3,3% в июле до минус 4,1% в августе. Металлургия падала с минус 4,2% до минус 4,5%, а машиностроение с минус 3,5% до минус 5,5%. Автопром обрушился в августе на 21,3% по отношению к тому же периоду прошлого года.
- Розничная торговля показала отрицательный результат после небольшого роста за счет отложенного спроса – минус 2,7% против минус 1,9% в июле. Строительство упало с минус 0,2% до минус 0,6%. Электроэнергии было потреблено на 3,6% меньше, чем августе прошлого года, хотя в июле показатель был лучше – спад на 2,6%.
- Несмотря на это темпы падения ВВП сократились с 4,6% до 4,3%. Но этот «рост» обеспечил сырьевой сектор, в частности нефтедобывающая отрасль, которая смогла нарастить добычу на 400 тыс. баррелей по соглашению с ОПЕК+. Также небольшой вклад сделал и «Газпром», увеличивший экспорт на 5%. Это несколько выровняло спад в нефтегазовом секторе – спад уменьшился с 15,3% до 12%.
- Но самая интересная часть доклада касается россиян. По данным Минэкономразвития, уровень безработицы вырос до 6,4%, или 4,8 млн человек. Но при этом, согласно Росстату, в июле зарплаты россиян выросли номинально на 5,7%, а в реальном выражении на 2,3%. Это не бьется с данными Федеральной налоговой службы, которая фиксирует сокращение фонда оплаты труда на 0,5%, а падение сборов НДФЛ на 10%.
- Более того, индикатором доходов россиян является розница – падение розничных продаж говорит о падении доходов. Хотя аналитики отмечают, что из-за открытия границ россияне вывезли из страны 1-2 млрд долларов на курорты. Если бы эти деньги пошли на внутренний рынок, они бы повысили показатели розницы на 2-4%.
- Власти пытаются скрасить общий фон и показать рост зарплат, о которых непременно будет говорить президент, объясняя этот рост «беспрецедентными» мерами поддержки граждан и экономики. Но это не отменяет роста безработицы и россиян за чертой бедности, число которых выросло до 19,9 млн человек.
- Дальше властям будет все сложнее приукрашивать картину экономики, поскольку восстановления «беспрецедентные» меры не принесли (ссылаться на внешние обстоятельства уже не получится – нефтегаз растет за счет внешних рынков, все проблемы сосредоточены на внутреннем российском рынке), а состояние экономики будет только ухудшаться. ЦБ отложил снижение ключевой ставки на декабрь, а Минфин собирается сократить расходы на 10% и повысить налоги.
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