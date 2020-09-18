Набиуллина призвала спекулянтов занять России 6 млрд долларов 264 0 Экономика

Центробанк поставил на паузу снижение ключевой ставки в сентябре, сохранив ее значение на уровне 4,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по этому поводу с говорящей брошью – на массивном значке были изображены кнопки «проигрывать и пауза». Тем самым Набиуллина намекнула рынку на то, что, хотя снижение ключевой ставки ставится на паузу в сентябре, оно может возобновиться в декабре. Таким образом, глава ЦБ поддержала рубль на фоне угрозы санкций и подала сигнал западным инвесторам – они еще могут заработать на снижении ставки, поэтому самое время вкладывать в госдолг России.