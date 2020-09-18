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Набиуллина призвала спекулянтов занять России 6 млрд долларов
18 Сентября 2020 264 0 Экономика
Центробанк поставил на паузу снижение ключевой ставки в сентябре, сохранив ее значение на уровне 4,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по этому поводу с говорящей брошью – на массивном значке были изображены кнопки «проигрывать и пауза». Тем самым Набиуллина намекнула рынку на то, что, хотя снижение ключевой ставки ставится на паузу в сентябре, оно может возобновиться в декабре. Таким образом, глава ЦБ поддержала рубль на фоне угрозы санкций и подала сигнал западным инвесторам – они еще могут заработать на снижении ставки, поэтому самое время вкладывать в госдолг России.
Скрытые сигналы, тонкие намеки
- В прогнозах Центробанка до конца года иностранные инвесторы должны вложить в государственный долг России 6 млрд долларов. Но пока вложения оцениваются всего в 1,5 млрд и за три с половиной месяца предстоит привлечь еще 4,5 млрд.
- Эти деньги крайне нужны федеральному бюджету, дефицит которого оценивается в 4,7 трлн руб. Глава Минфина Антон Силуанов жаловался, что правительству не удастся занять такую внушительную сумму без иностранных инвесторов. Также твердая валюта нужна для сокращения дефицита платежного баланса, поскольку в августе отток средств превысил приток на 1,3 млрд долларов.
- Но как побудить иностранцев вкладывать в долговые обязательства правительства, когда вложения выглядят не особо выгодными? Драйвером для привлечения инвестиций до сих пор служило ралли, которое устроил ЦБ: регулятор девять раз подряд снижал ключевую ставку и довел ее до исторического минимума – 4,25% в июле. Снижение ставки привлекало спекулянтов в российский госдолг.
- Механизм работал следующим образом: вслед за ставкой снижалась доходность госдолга, однако цены на него росли. Инвесторы, соответственно, могли получать как повышенный доход с облигаций, так и зарабатывать на постоянном снижении ставки, которое все время повышало котировки облигаций и довело их до исторического максимума.
- Однако в июле Набиуллина снизила ставку до предела – разница с инфляцией составила 0,7%. Участники рынка посчитали, что у ЦБ больше нет пространства для маневра, а значит, спекулятивную торговлю российским госдолгом пора сворачивать. В итоге летом иностранные инвесторы перестали покупать российские госбумаги, вложив в них всего 6 млрд руб., или 0,7% от всего размещенного Минфином объема. Из-за разговоров о санкциях против России и ее госдолга инвесторы окончательно убедили себя в том, что снижения ставки больше не будет, следовательно, не получится и зарабатывать на госдолге России как прежде.
- Набиуллина решила переубедить инвесторов, чтобы они заняли российскому правительству еще 4,5 млрд долларов. Брошь главы ЦБ с изображением кнопок «проигрывать и пауза» подкрепляла ее слова. Да, ЦБ взял паузу на фоне геополитических рисков и инфляции выше прогнозов, но цикл снижения ставок еще не завершен, заверила Набиуллина.
- «Основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден, но мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки», – сказала Набиуллина. Глава ЦБ пообещала и в следующем году мягкую денежно-кредитную политику. Как отреагируют спекулянты на призыв Наибуллиной, станет известно на ближайшем аукционе по госдолгу.
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