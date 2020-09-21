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Центробанк набрал валютных долгов, чтобы спасти рубль от обвала
21 Сентября 2020 460 0 Экономика
Не только правительство рекордно увеличивает государственный долг, но и Центробанк России. Резкое ухудшение состояния валютного баланса и девальвация рубля вынудили Банк России выйти на зарубежные рынки капитала и одолжить в августе около 1,4 млрд долларов. К такому выводу пришли эксперты Центра развития Высшей школы экономики, изучив платежный баланс России за месяц.
Либо занимать доллары, либо ронять рубль
- Ухудшение ситуации с платежным балансом России заставило Центробанк выйти на международные рынки капитала и занять в августе 1,4 млрд долларов. Это обеспечило приток валюты на внутренний рынок на фоне того, что иностранные инвесторы вложили в государственный долг России всего 146 млн долларов за месяц.
- Правительство и ЦБ остро нуждаются в том, чтобы по итогам года вложения иностранцев в госдолг достигли 6 млрд долларов, но пока привлечено только 1,5 млрд. В результате из-за рекордного оттока капитала, составившего 37 млрд долларов с января по сентябрь при
- прогнозе ЦБ в 25 млрд долларов за год, а также девальвации рубля на 5-6% платежный баланс России становится отрицательным – из страны уходит валюта, а новых поступлений нет.
- В августе платежный баланс стал дефицитным – страна потратила на 1,3 млрд долларов больше, чем заработала на экспорте. Профицит торгового баланса сжался вдвое – до 6 млрд долларов. Главным образом из-за потери 20-35% доходов от экспорта нефти и газа. Если бы Россия не экспортировала «прочие товары», то ситуация была бы катастрофической.
- В частности вытягивать платежный баланс в плюс получается за счет экспорта золота, которое приносит ежемесячно 1,5 млрд долларов. Эта сумма приближается к той, что Россия получает от экспорта газа - 2,2 млрд долларов в месяц. Но ЦБ все равно ожидает к концу года дыру в платежном балансе размером в 20 млрд долларов. Такая оценка содержится в базовом сценарии макроэкономического прогноза регулятора.
- Дефицит платежного баланса ЦБ предлагает перекрывать продажей валюты из резервов и стимулированием притока частного капитала, главным образом денег иностранцев, вкладывающихся в российский госдолг.
- Однако нерезиденты не придут в условиях низкой ключевой ставки, которая перестала опускаться – они не смогут заработать сверхприбыли на спекуляциях. Поэтому ЦБ будет выбирать между увеличением долларовых заимствований, тратой резервов и ослаблением рубля с целью снизить спрос на импорт, чтобы платежный баланс по итогам года сошелся с плюсом.
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