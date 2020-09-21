Центробанк набрал валютных долгов, чтобы спасти рубль от обвала 460 0 Экономика

Не только правительство рекордно увеличивает государственный долг, но и Центробанк России. Резкое ухудшение состояния валютного баланса и девальвация рубля вынудили Банк России выйти на зарубежные рынки капитала и одолжить в августе около 1,4 млрд долларов. К такому выводу пришли эксперты Центра развития Высшей школы экономики, изучив платежный баланс России за месяц.