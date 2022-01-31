«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина» 15 0 Экономика

США разработали новые санкции против России, которые затронут «внутренний круг Путина». Для составления списка тех, кто попадет под ограничения, Вашингтон использовал секретную часть «Кремлевского доклада» 2018 года. «Друзья Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для уклонения от санкций», – говорят американские чиновники.