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«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»

31 Января 2022 15 0 Экономика
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»

США разработали новые санкции против России, которые затронут «внутренний круг Путина». Для составления списка тех, кто попадет под ограничения, Вашингтон использовал секретную часть «Кремлевского доклада» 2018 года. «Друзья Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для уклонения от санкций», – говорят американские чиновники.

Санкции против близких олигархов

  • США в дополнение к финансовым и технологическим санкциям за возможное вторжение России на Украину подготовили также санкции против ближайшего круга президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников Белого дома. Конкретные имена чиновники называть отказываются, но отмечают – речь идет о людях, которые «входят во внутренние круги Кремля или близки к ним и играют роль в принятии решений или хотя бы имеют отношение к дестабилизирующим действиям» России.
  • Некоторые имена были взяты из секретной части доклада о «высокопоставленных политических деятелях и олигархах» России, который готовился для Конгресса в 2018 году. Многие из фигурантов нового санкционного списка «особенно уязвимы из-за своих углубленных финансовых связей с Западом». Поэтому ограничения ударят не только по ним, но и по членам их семей. «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что они и их родные больше не смогут держать деньги на Западе и учиться в элитных западных университетах», – пояснил источник Financial Times.
  • По словам чиновников Белого дома, все фигуранты нового списка «играют определенную роль в принятии правительственных решений» или «причастны к дестабилизирующему поведению Кремля». Ограничения затронут как бизнесменов, так и политиков, высших руководителей и членов советов директоров госкомпаний.
  • Одновременно с США санкции против российских олигархов грозятся ввести в Великобритании. «Путинским олигархам негде будет спрятаться», – заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Она анонсировала, что санкции приведут к заморозке активов и их конфискации. «США и Великобритания идут рука об руку, поэтому мы готовы <…> понести огромные расходы, если Россия продолжит вторжение в Украину», – заявил председатель Совета национальной безопасности Белого дома.

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  • В Кремле крайне болезненно отреагировали на угрозу российским олигархам в Великобритании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такие заявления «тревожными», а потом добавил, что это «атака на бизнес» и пообещал ответные меры. Впрочем, руководство уже сделало выводы – Россия свернула военные учения после ответа НАТО и США на требования по безопасности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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