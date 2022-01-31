«Тревожные заявления»: Кремль отреагировал на угрозы Лондона арестовать активы олигархов

В Кремле назвали разговоры об аресте активов российских олигархов в Великобритании «очень тревожными». По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это «атака на бизнес» и без ответа она не останется.

«Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний, это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, это повод для серьезной обеспокоенности международных финансовых и бизнес структур», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Пескова, многие российские компании владеют долями в британских компаниях. Поэтому угрозы Лондона относятся, в том числе, и к «своему крупному бизнесу». Но Москва в любом случае не оставит это без ответа. «Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры», – сказал Песков.

Накануне глава британского МИДа Элизабет Трасс заявила, что «путинским олигархам негде будет спрятаться», а их активы и собственность в Великобритании может попасть под арест, если будет доказана их связь с президентом Владимиром Путиным. Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект о противодействии отмыванию «грязных денег» в стране.