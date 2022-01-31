«Тревожные заявления»: Кремль отреагировал на угрозы Лондона арестовать активы олигархов
В Кремле назвали разговоры об аресте активов российских олигархов в Великобритании «очень тревожными». По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это «атака на бизнес» и без ответа она не останется.
«Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний, это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, это повод для серьезной обеспокоенности международных финансовых и бизнес структур», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Пескова, многие российские компании владеют долями в британских компаниях. Поэтому угрозы Лондона относятся, в том числе, и к «своему крупному бизнесу». Но Москва в любом случае не оставит это без ответа. «Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры», – сказал Песков.
Накануне глава британского МИДа Элизабет Трасс заявила, что «путинским олигархам негде будет спрятаться», а их активы и собственность в Великобритании может попасть под арест, если будет доказана их связь с президентом Владимиром Путиным. Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект о противодействии отмыванию «грязных денег» в стране.
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в чем тревога Пескова и каким боком он якобы связан с тем бизнесом? либо бизнес отдельно от П, либо П в бизнесе, чье происхождение начнут проверять. тревога в происхождении капитала?
желающие могут рассмотреть аналогичный закон РФ - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
речь идет о грязных деньгах, чье происхождение не имеет доказательств.а что имеет ввиду Песков, говоря об ответных мерах и об атаке на бизнес имеющий неподтвержденный капитал?
То ли еще будет!ЖДИТЕ!!!