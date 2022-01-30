«Путинским олигархам негде будет спрятаться»: В Великобритании пригрозили конфискацией россиянам

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс рассказала о намерении ужесточить санкционное законодательство и разрешить конфисковывать имущество иностранных граждан. Главным образом это коснется российских олигархов.

«Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью», – сказала в интервью Sky News Трасс. На текущий момент законодательство позволяет вводить ограничения только против тех, кто напрямую замешан в дестабилизации Украины.

«Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться», – подчеркнула глава МИД Великобритании. По ее словам, в понедельник в парламенте Великобритании будут представлены более жесткие санкции, которые могут включать в себя арест собственности российских олигархов в Великобритании.

По данным Bloomberg, парламент собирается рассмотреть законопроект о «грязных деньгах». По словам депутата от Консервативной партии Джона Пенроуза, страна больше не может затягивать принятие этого законопроекта.