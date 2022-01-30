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«Путинским олигархам негде будет спрятаться»: В Великобритании пригрозили конфискацией россиянам

30.01.2022 18:25
Комментарии: 5
«Путинским олигархам негде будет спрятаться»: В Великобритании пригрозили конфискацией россиянам

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс рассказала о намерении ужесточить санкционное законодательство и разрешить конфисковывать имущество иностранных граждан. Главным образом это коснется российских олигархов.

«Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью», – сказала в интервью Sky News Трасс. На текущий момент законодательство позволяет вводить ограничения только против тех, кто напрямую замешан в дестабилизации Украины.

«Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться», – подчеркнула глава МИД Великобритании. По ее словам, в понедельник в парламенте Великобритании будут представлены более жесткие санкции, которые могут включать в себя арест собственности российских олигархов в Великобритании.

По данным Bloomberg, парламент собирается рассмотреть законопроект о «грязных деньгах». По словам депутата от Консервативной партии Джона Пенроуза, страна больше не может затягивать принятие этого законопроекта.

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20:29 0 0
Хулио:

Запад сметает 20-летнюю надстройку.

20:26 0 0
гостья:

снова станут коммунистами

19:53 0 0
Шнобиль:

Всё что нажито непосильным трудом,три магнитофона,три яхты,банка три.

19:51 0 0
Пора ! :

Давным-давно

18:36 3 0
Вера:

Неужто и Рому саксы схватят за причинное место,а он столько российского наворованного бабла потратил на них.

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