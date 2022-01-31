Россия свернула военные учения после ответа НАТО
31 Января 2022 849 4 Политика
Через три дня после получения от США и НАТО ответа на требования по гарантиям безопасности Россия решила свернуть внезапно начавшиеся учения войск, флота и авиации. Проверка боеготовности затронула Западный и Южный военные округа. Семь тысяч солдат, которых подняли по тревоге, возвращаются в места постоянной дислокации.
Внезапные учения завершились тоже внезапно
- Три дня назад США и НАТО сказали «нет» в ответ на ключевые требования России – вернуть военный альянс на границы 1997 года и отказаться от приема в его члены Украины и Грузии. Москва пообещала ответить на это после консультаций с союзниками, в том числе с Китаем. Однако градус напряжения снижается: Россия объявила о завершении внезапной проверки боеготовности в Западном и Южных военных округах.
- Как пишет «Интерфакс», в ЗВО учения продлились с 25 по 29 января. В них приняли участие 1 тыс. военных и 100 единиц техники. Они отрабатывали уничтожение аэродрома условного противника и «в полном объеме» выполнили задачу, заявил командующий ЗВО Александр Журавлев. Авиация, бригады связи и отряды инженерных подразделений отправились в места постоянной дисклокации.
- Также завершены более масштабные учения в ЮВО, где по учебной тревоге подняли более 6 тыс. солдат. В учениях были задействованы самолеты, в том числе морская авиация Черноморского флота, которая в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях отрабатывала нанесение ракетных ударов. Корабли Черноморского флота тоже приняли участие в проверке боеготовности и сейчас возвратились в пункты постоянного базирования.
- Однако Балтийский флот не смог выполнить поставленных задач: кораблям пришлось вернуться на базы из-за надвигающегося шторма. Они должны были, как и корабли Черноморского флота, отработать ведение морского боя, выполнить боевые стрельбы по мишеням, которые имитируют корабли и авиацию условного противника.
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- Президент Владимир Путин отреагировал на ответ США и НАТО. По его словам, он будет его еще изучать и предоставит подробный ответ, но он уже видит, что западные страны не учли «принципиальные озабоченности России». В том числе «проигнорирован ключевой вопрос»: как США и НАТО будут следовать принципу неделимости безопасности, согласно которому никто не может укреплять свою безопасность за счет других стран. В данном случае – России.
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чтобы не иметь врагов - нужно дружить.
Поигрались в солдатиков и хватит. Лучше бы на эти деньги запустили линию качественных микроволновок отечественного производителя. )))
мы не вернем армию в казармы))) мы разместим ЯО где захотим, мы начертим красные линии за горизонтом...
Потешные полки прогулялись и...