Россия свернула военные учения после ответа НАТО 849 4 Политика

Через три дня после получения от США и НАТО ответа на требования по гарантиям безопасности Россия решила свернуть внезапно начавшиеся учения войск, флота и авиации. Проверка боеготовности затронула Западный и Южный военные округа. Семь тысяч солдат, которых подняли по тревоге, возвращаются в места постоянной дислокации.