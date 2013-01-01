ТОП-10 достижений недели: как в регионах России сберегали энергию и добывали природные ресурсы?
Май 17
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе в субъектах федерации приступили к освоению крупных месторождений нефти и золота, модернизировали производство и запустили несколько новых предприятий в отраслях промышленности и сельского хозяйства. Опираясь на современные инновации, предприятия внедрили целый ряд энергоэффективных и природоохранных технологий. Российские компании успешно выполняли заказы регионов страны и отгружали продукцию на экспорт. Начато импортозамещающее производство по ряду актуальных направлений национальных проектов.
- В Балтийском море приступили к добыче нефти на крупном шельфовом месторождении
- В Бурятии начинают строить современный завод по производству кислорода, азота и аргона
- В Хабаровском крае выплавили первый слиток золота на месторождении «Полянка»
- На Волжской ГЭС впервые в России ввели в эксплуатацию энергоэффективное инновационное оборудование
- В Воронежской области начали строительство мясокомбината и открыли комбикормовый завод
- В Московской области открыли первый завод по производству модулей для сверхбыстрого домостроения
- В Санкт-Петербурге завершили автоматизацию биотехнологического импортозамещающего производства
- В Челябинской области открыли завод по выпуску керамогранита
- В Вологодской области начали строительство судостроительной верфи
- В Татарстане «КАМАЗ» запустил в производство энергосберегающие электробусы с быстрой зарядкой
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
17 Май 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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