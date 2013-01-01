ТОП-10 достижений недели: как в регионах России сберегали энергию и добывали природные ресурсы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации приступили к освоению крупных месторождений нефти и золота, модернизировали производство и запустили несколько новых предприятий в отраслях промышленности и сельского хозяйства. Опираясь на современные инновации, предприятия внедрили целый ряд энергоэффективных и природоохранных технологий. Российские компании успешно выполняли заказы регионов страны и отгружали продукцию на экспорт. Начато импортозамещающее производство по ряду актуальных направлений национальных проектов.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»