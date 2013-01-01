В Хабаровском крае выплавили первый слиток золота на месторождении «Полянка»



В рамках подготовки к запуску золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка» в Хабаровском крае компания «НГК Ресурс» (резидент ТОР «Николаевск») отлила первые слитки золота 860 пробы общим весом около 39 килограммов. Инвестиции компании в проект превысили 2,6 млрд рублей. Трудоустроено 135 человек.

Необходимая инфраструктура на месторождении «Полянка» построена за один год. При этом соблюдены все меры экологической безопасности: сооружения рассчитаны на землетрясение мощностью 9 баллов.

На сегодняшний день подготовлен карьер для добычи руды с необходимыми площадками и емкостями. Построены складские помещения, а также временный причал для принятия грузов на Ялинской протоке Амура и подъездные грунтовые автодороги протяженностью более 3 км. На месторождении установлены подстанция, генератор, запущена котельная, смонтированы водозабор и ЛЭП. Оборудована лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах.

Предприятие практически готово к запуску: ведены в эксплуатацию дробильно-сортировочный комплекс и золотоизвлекательная фабрика. Получены лицензии, необходимые для осуществления деятельности. Кроме того, резидентомТОР подведены отопление и вода, обустроены общежитие и столовая, а ткже базовый лагерь для рабочих.

Месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год, и может стать одним из крупных в Хабаровском крае. Защищенные запасы золота, только по южной зоне, составляют 15,2 тонны. В настоящее время резидент ТОР «Николаевск» ведет доразведку месторождения.

Инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В прошлом году в Хабаровском крае добыли рекордное количество золота – около 25 тонн.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ