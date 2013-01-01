В Татарстане «КАМАЗ» запустил в производство энергосберегающие электробусы с быстрой зарядкой



Производственная компания «КАМАЗ» (г. Набережные Челны, Республика Татарстан) разработала и запустила в производство новую модель электробуса КАМАЗ-6282-012. Полная зарядка электробуса осуществляется за 24 минуты.

В новом городском электробусе КАМАЗ-6282-012 применены современные литий-титанатные аккумуляторные батареи. Запас батареи рассчитан на 70 км хода машины. Зарядка возможна на специальных станциях при температурах от -40oC до +45oC, поэтому транспортное средство может перевозить пассажиров круглый год.

Батарея рассчитана не менее чем на 15 тысяч циклов заряд-разряд, максимальный продолжительный ток заряда/разряда — 120 А. Эксплуатационные расходы, включая запасные части, масла, охлаждающую жидкость и пр., оцениваются в 0,33-0,5 руб. на 1 км пробега. В день на электроэнергию расходуется около 3 тыс. рублей.

При максимальной длине маршрута электробуса 30-35 км у водителя есть возможность после полного круга сделать регламентный перерыв на 25 минут для полной зарядки батарей или для подзарядки на разворотном пункте, для чего требуется всего от 6 до 10 минут.

Электробусы предыдущих поколений заряжаются ночью за 4-6 часов. При этом, в случае одновременного нахождения в одном парке большого числа электробусов требуются довольно значительные электрические мощности, сравнимые с выработкой средней электростанции. Быстрая зарядка электробусов позволяет минимизировать затраты на инфраструктуру и мощности, сгладить пики и распределить нагрузку на электросети по разным районам.

Модель электробуса КАМАЗ-6282-012 отличается высокой экологичностью, развивает максимальную скорость 75 км/ч, оснащена лучшим современным оборудованием — от спутниковой навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств пассажиров во время поездки. Новый городской электробус вмещает 85 пассажиров и оснащен 33 сиденьями.

Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают высокий уровень комфорта для всех пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями. Интерьер пассажирской зоны выполнен, как у многих современных автобусов и электробусов европейских марок.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ