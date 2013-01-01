В Челябинской области открыли завод по выпуску керамогранита



В г. Златоусте Челябинской области 16 мая состоялся запуск нового завода «Грани Таганая» по выпуску керамического гранита. Это один из самых крупных промышленных инвестпроектов в регионе. Общий объем инвестиций - около 2 млрд рублей. Объем производства составит до 4 млн кв. метров керамической плитки в год. На предприятии уже создано 200 рабочих мест. Планируется обеспечить работой еще тысячу человек.

Дополнительный стимул к развитию получили малые и средние предприятия региона, которые обеспечивают бесперебойную работу производственной инфраструктуры нового завода и поставляют необходимые материалы, сырье, комплектующие и др.Почти 90% материалов, использованных при строительстве завода, произведены на местных предприятиях.

Средства пошли на строительство производственных корпусов и административно-бытового здания. Завершена внутренняя отделка части площадей, построены объекты подводящей инфраструктуры. Сейчас на заводе налаживается производственная линия, и прорабатывается схема подъездных путей.

Предприятие оснащено автоматизированными линиями итальянского производства, позволяющими выпускать конкуреноспособную, износостойкую продукцию. Технические решения «Граней Таганая» базируются на применении наиболее современных технологий: изостатического прессования керамической плитки, обжига в современных роликовых печах и др. Планируемая производственная мощность – 7 млн кв. метров плитки в год.

Завод располагает собственными железнодорожными подъездными путями, что позволяет оперативно поставлять сырье и отгружать продукцию в различные регионы России и за рубеж. В планах предприятия - строительство второй технологической линии, которая удвоит как мощности завода, так и количество занятых сотрудников.

Челябинская область