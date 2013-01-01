В Вологодской области начали строительство судостроительной верфи



В Вологодской области резидент ТОСЭР «Череповец» (нижегородский АПК «Дивеевское») приступил к строительству cудоремонтно-судостроительного завода. Верфь разместится на участке 6,5 га на левом берегу реки Ягорб. Объем инвестиций в проект составляет 200 млн рублей. Запуск завода намечен на июнь 2020 года.

Проект предполагает строительство судостроительной верфи 4 класса для постройки речных судовс доковым весом до 1000 тонн, длиной до 90 метров и шириной до 18 метров, а также оказание услуг по полному циклу текущего и капитального ремонта судов, работающих на внутренних водных путях.

В состав комплекса войдут офис, административно-бытовые здания, сборочный цех, стапельный цех, покрасочные камеры. На всех объектах проведена пробная забивка свай. Началось строительство офиса. Идет песчаная отсыпка территории застройки.

Новая судостроительная верфь в Череповце будет выпускать до 10 судов в год и по предварительным расчетам окупится за семь лет. Уже есть потенциальные заказчики комплектов барж-буксиров смешанного класса «река-море» череповецкого производства.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ