В Воронежской области начали строительство мясокомбината и открыли комбикормовый завод
На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск» в Воронежской области 15 мая компанией ГК «Агроэко» начато строительство мясоперерабатывающего комбината, где создадут более 1000 рабочих мест. В этот же день в селе Гаврильск Павловского района ГК «Агроэко» запустила в эксплуатацию новый комбикормовый завод с элеватором. Инвестиции в строительство составили 2,6 млрд рублей. Создано более 150 новых рабочих мест.
Мощность хладобойни составит 600 голов в час (убой и обвалка), максимальная производственная мощность – 3,8 млн голов в год. Предполагается выпуск новых категорий охлажденных полуфабрикатов. Всего будет производиться 200 наименований продукции. Таким образом в регионе закончат создание свиноводческого кластера «от поля до прилавка».
Правительственная делегация также участвовала в запуске нового комбикормого завода. Проект по его строительству реализован менее чем за два года. В июле 2018 года была введена в эксплуатацию первая очередь элеватора, рассчитанного на единовременное хранение 120 тыс. тонн зерна в 24 силосах по 5 тыс. тонн каждый. После завершения второго этапа строительства его мощность увеличится еще на 60 тыс. тонн.
Объем производства комбикормов составит 200 тыс. тонн продукции в год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн. При полном обеспечении кормами собственных хозяйств компании, планируется наладить экспорт продукции в Китай и другие страны Азии.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
|20 Май:
|20 Май:
|20 Май:
|20 Май:
|20 Май:
|20 Май:
|20 Май:
|20 Май:
|17 Май: