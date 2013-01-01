В Воронежской области начали строительство мясокомбината и открыли комбикормовый завод



На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск» в Воронежской области 15 мая компанией ГК «Агроэко» начато строительство мясоперерабатывающего комбината, где создадут более 1000 рабочих мест. В этот же день в селе Гаврильск Павловского района ГК «Агроэко» запустила в эксплуатацию новый комбикормовый завод с элеватором. Инвестиции в строительство составили 2,6 млрд рублей. Создано более 150 новых рабочих мест.

На церемонии закладки мясоперерабатывающего комбината присутствовал зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев, который отметил, что «в Воронежской области начали реализовывать кластерный поход, когда предприятия находятся в последовательной цепочке».

Мощность хладобойни составит 600 голов в час (убой и обвалка), максимальная производственная мощность – 3,8 млн голов в год. Предполагается выпуск новых категорий охлажденных полуфабрикатов. Всего будет производиться 200 наименований продукции. Таким образом в регионе закончат создание свиноводческого кластера «от поля до прилавка».

Правительственная делегация также участвовала в запуске нового комбикормого завода. Проект по его строительству реализован менее чем за два года. В июле 2018 года была введена в эксплуатацию первая очередь элеватора, рассчитанного на единовременное хранение 120 тыс. тонн зерна в 24 силосах по 5 тыс. тонн каждый. После завершения второго этапа строительства его мощность увеличится еще на 60 тыс. тонн.

Объем производства комбикормов составит 200 тыс. тонн продукции в год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн. При полном обеспечении кормами собственных хозяйств компании, планируется наладить экспорт продукции в Китай и другие страны Азии.

Воронежская область, Центральный федеральный округ