В Московской области открыли первый завод по производству модулей для сверхбыстрого домостроения



В подмосковном Красногорске открыли новый завод по производству строительных модулей и панелей заводской готовности, который станет первым и основным производством данного типа в международной группе КНАУФ. Общий объем инвестиций в создание производства составил более 400 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест.

Модули и панели, которые будут выпускать на заводе, предназначены для скоростного строительства домов, зданий и сооружений различного типа и назначения. Использование модулей позволит строить объекты в кратчайшие сроки, с минимальными отклонениями от проекта и практически без отходов. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кв. м панелей в год.

Стоимость квадратного метра модульной жилплощади в индивидуальных домах и в многоэтажной застройке (до пяти этажей), построенных по новой технологии, составит примерно 35 тысяч рублей. Например, строительство жилого дома, длящееся по традиционной технологии около года, по методу КНАУФ возводится всего за 12 часов.

Московская область, Центральный федеральный округ