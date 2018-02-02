Что с российской экономикой, приговор Никите Белых, Северный поток-2 будет, Польша и Украина 246 0 Итоги недели

Может ли российская экономика быть эффективной. Статистика показывает – пока не очень. В чем базовые причины этого?

Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Адвокаты планируют обжаловать приговор.

В польском сенате принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, отрицание Волынской резни, а также за утверждения о том, что поляки причастны к Холокосту. Отношения с Украиной и Израилем накаляются.

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в течении шести месяцев вопрос об отмене роуминга будет решен.

В пятницу стоимость биткоина дешевеет на 4-14%, уровень криптовалюты опускается ниже планки в 9 тысяч долларов.

CAS (Спортивный арбитражный суд) полностью снял пожизненное наказание с 28 российских спортсменов и оставил в силе результаты их выступлений на олимпиаде в Сочи.

«Северный поток-2» - процесс пошел! Правительство Германии выдало разрешение на строительство трубопровода в территориальных водах этой страны. Это же относится и к сухопутной части проекта. Украина недовольна.

Дональда Трампа – первое выступление перед конгрессом США с ежегодным посланием. Каким Трамп видит будущее США, и что предстоит сделать для реализации его программы.

«Кремлевский доклад» опубликовал Минфина США. В него попали более двухсот имен крупных российских чиновников и представителей бизнеса. Никаких санкций против них пока не вводится. Но, что будет дальше – никто не знает. Кто «удостоился» чести попасть в этот список?

Федеральная служба государственной статистики заявила, что в 2017 году уровень рождаемости в России показал самый большой минимум за последнее десятилетие, А как же меры правительства по повышению рождаемости? Не работают или еще не заработали?